नंगा नाच का करेंगे अंत! संत प्रेमानंद और मनीषा को समय रहते न्याय नहीं मिला तो हम वो समय लाएंगे, जिसकी ये सरकार कल्पना भी…” रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ की खुली चेतावनी!

Manisha murder case: रोहित गोदारा और गोल्डी बरार दोनों गैंगस्टर ने एक बार फिर से बॉलीवुड को धमकी दी है। रोहित गोदारा ने संत प्रेमानंद महाराज के नाम पर बॉलीवुड को धमकी दी है। उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए अंजाम भुगतने की धमकी दी है। इसके साथ ही शेयर की गई सोशल मीडिया पोस्ट में हरियाणा के भिवानी में हुई शिक्षिका मनीषा की हत्या का भी ज़िक्र है। रोहित गोदारा ने मनीषा की हत्या का बदला लेने की भी बात कही है।

सरकार सिर्फ़ आश्वासन दे रही है

शेयर की गई पोस्ट में लिखा गया है, ‘जय जय श्री हरिवंश, जय श्री राम! सभी भाइयों को राम राम, मैं रोहित गोदारा गोल्डी बरार।’ ‘भाइयों आप जानते हैं कि बहन मनीषा के साथ नरसंहार हुआ है, सरकार और प्रशासन सिर्फ आश्वाशन दे रहे हैं. वहीं सोशल मीडिया पर पूज्य संत प्रेमानंद को सनातन धर्म के लिए निशाना बनाया जा रहा है. जो दोनों किडनी खराब होने के बावजूद अब भी सनातन के लिए संघर्ष कर रहे हैं. समाज के आसामाजिक तत्व उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं. उन्हें बदनाम कर रहे हैं. उनके लिए हमारी खुली चुनौती है. अगर मनीषा और प्रेमानंद को समय रहते न्याय नहीं मिला तो हम वो समय लाएंगे! जिसकी ये (सरकार) और (प्रशासन) और कुछ तमाशबीन (राजनेता) कल्पना भी नहीं कर सकते!’

बॉलीवुड को दी धमकी

बॉलीवुड को धमकी देते हुए दोनों ने लिखा है, ‘और बॉलीवुड में ये नंगा नाच चल रहा है! कोई देख नहीं रहा! अगर कदम उठाने ही हैं! तो बॉलीवुड के इस नंगे नाच को रोकने के लिए कदम उठाएँ। अब हम बॉलीवुड के इस नंगे नाच का अंत करेंगे।’ और हम उन दुष्टों का अंत कर देंगे जो हमारी बहन-बेटियों की हत्या करते हैं, और हमारे संतों को निशाना बनाते हैं! और यह हमारे सभी बॉलीवुड गायकों, कलाकारों और समाज के कुछ (जानवरों) के लिए एक चेतावनी है! अगर कोई किसी भी (जाति-धर्म) समाज की मर्यादा भूलकर चंद पैसों के लिए या नशे की हालत में कुछ गलत करता है, तो तैयार रहें! हमारे लिए सभी समाज समान हैं!