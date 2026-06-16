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अंगूठा नहीं लग रहा तो क्या मिलेगा राशन? बायोमेट्रिक फेल होने पर क्या करना चाहिए, आसान स्टेप्स में समझें

इसके चलते कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर अंगूठा या फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो क्या राशन नहीं मिलेगा? अच्छी बात यह है कि केवल बायोमेट्रिक फेल होने की वजह से किसी को राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है.

By: Kunal Mishra | Published: June 16, 2026 2:00:05 PM IST

अंगूठा नहीं लग रहा तो क्या मिलेगा राशन? बायोमेट्रिक फेल होने पर क्या करना चाहिए, आसान स्टेप्स में समझें


Ration Card Rules: देश में राशन वितरण प्रणाली (PDS) के तहत करोड़ों लोगों को हर महीने सस्ती दरों पर राशन उपलब्ध कराया जाता है. देश में हर जगह राशन बांटने की प्रक्रिया जारी है. लोग हर महीने राशन लेते हैं. डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए राशन वितरण प्रक्रिया में आधार आधारित बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके तहत राशन का लाभ लेने वाले लोगों को राशन लेने के समय फिंगरप्रिंट या अन्य बायोमेट्रिक जानकारी के जरिए अपनी पहचान देनी होती है. हालांकि, कई बार तकनीकी खराबी, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या या फिर डीलर की मशीन में समस्या आने के चलते उंगलियों के निशान साफ नहीं दिखते हैं.

इसके चलते कई लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर अंगूठा या फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ तो क्या राशन नहीं मिलेगा? अच्छी बात यह है कि केवल बायोमेट्रिक फेल होने की वजह से किसी को राशन देने से मना नहीं किया जा सकता है. 

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अंगूठा मैच नहीं होने पर कैसे मिलेगा राशन?

अगर राशन लेते समय आपका बायोमेट्रिक यानि मशीन पर अंगूठा मैच नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको राशन मिलेगा. इस स्थिति में आपका राशन डीलर आपको राशन देने से मना नहीं कर सकता है. अगर आपका अंगूठा मैच नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी लेकर मशीन में दर्ज कराना होगा. इससे आपको राशन मिल जाएगा. इसका दूसरा रास्ता है कि आप आंखों के स्कैन के जरिए भी ऑथेंटिकेशन कराकर अपना राशन ले सकते हैं. वहीं, इसके अलावा फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने पर अपने परिवार के किसी अन्य सदस्य का अंगूठा लगवाकर भी राशन लिया जा सकता है. इन सभी तरीकों से आप राशन ले सकते हैं. 

राशन नहीं मिलने पर कहां करें शिकायत? 

अगर आप राशन लेने गए हैं और फिंगरप्रिंट मैच नहीं होने के कारण राशन डीलर आपको राशन देने से मना कर रहा है तो ऐसे में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं. ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1967 पर कॉल करें या फिर राज्य के खाद्य एवं रसद विभाग के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा आप nfsa.gov.in वेबसाइट पर जाकर Online Grievance के ऑप्शन पर जाएं और अपना शहर, राज्य और जिला चुनकर इसपर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

Tags: home-hero-pos-2Ration Card Rules
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