असम के कोकराझार में रेल पटरियों पर हुआ IED विस्फोट, खुफिया एजेंसियां जांच में जुटी; रेल सेवाएं बाधित

IED Blast in Assam: असम के कोकराझार ज़िले में बुधवार और गुरुवार की रात एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट हुआ, जिससे निचले असम और उत्तरी बंगाल के कुछ हिस्सों में रेल सेवाएं बाधित हो गईं. यह विस्फोट कोकराझार रेलवे स्टेशन से लगभग पांच किलोमीटर दूर, सलाकाटी की ओर हुआ. विस्फोट से लगभग तीन फुट रेल पटरी क्षतिग्रस्त हो गई और धातु के टुकड़े कई मीटर तक बिखर गए.

किसी के हताहत होने की खबर नहीं

कोकराझार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) पुष्पराज सिंह ने बताया कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ और न ही कोई ट्रेन पटरी से उतरी. क्षतिग्रस्त हिस्से की तुरंत मरम्मत कर दी गई और रेल परिचालन बहाल कर दिया गया. पुलिस ने घटनास्थल पर सुरक्षा बढ़ा दी है और विस्फोट में शामिल लोगों की पहचान के लिए जाँच शुरू कर दी गई है.

यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब स्टेशन पर घूमते-घूमते कर सकेंगे टिकट बुकिंग, जानें कैसे

असम और उत्तरी बंगाल के बीच ट्रेन सेवा प्रभावित

एक अधिकारी के अनुसार, घटना के बाद रात भर रेल सेवाएं स्थगित रहीं, जिससे निचले असम और उत्तरी बंगाल के बीच कई ट्रेनें प्रभावित हुईं. सुबह 8 बजे के बाद यातायात सामान्य हो गया. रेलवे और सुरक्षा बलों ने इलाके का निरीक्षण किया और पटरी को सुरक्षित घोषित किया.

STORY | Assam: IED blast on railway track disrupts train services Railway services across Lower Assam and parts of north Bengal were disrupted early on Thursday after unidentified miscreants detonated a suspected improvised explosive device (IED) on a railway track in Kokrajhar… pic.twitter.com/uBQSLu9Ztg — Press Trust of India (@PTI_News) October 23, 2025

खुफिया एजेंसियों ने शुरू की जांच

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि सलाकाटी और कोकराझार के बीच से गुजर रही एक मालगाड़ी के ट्रेन मैनेजर को ज़ोरदार झटका महसूस हुआ, जिससे पता चला कि पटरी और स्लीपर क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इसके बाद राज्य पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और खुफिया एजेंसियों ने संयुक्त जांच शुरू की. मरम्मत पूरी होने के बाद, सुबह 5:25 बजे ट्रेन सेवाएं बहाल कर दी गईं. इस दौरान लगभग आठ ट्रेनों को रोक दिया गया और सुरक्षा गश्त बढ़ा दी गई.

एक बड़ा हादसा टल गया – सीएम बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि लोको पायलट की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा टल गया. उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने एक संदिग्ध की पहचान कर ली है जिसके खिलाफ असम और झारखंड में कई मामले दर्ज हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि घटना के पीछे किसी आतंकवादी संगठन का हाथ है या नहीं.

पाक-चीन के किसी भी दुस्साहस का मिलेगा करारा जवाब, भारत की तीनों सेनाओं को मिलेंगे तबाही मचाने वाले हथियार