क्या आपके भी घर में भी आ रहा है नकली दूध? पता लगाने के लिए करें इन तरीकों का इस्तेमाल

Real VS Fake: दूध हमारे जीवन का बेहद ही अहम हिस्सा होता है यह बड़ों और बच्चों दोनों के लिए काफी ज्यादा जरूरी होता है। इसमें मौजूद कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिन हमारी हड्डियों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं और यह हमारी हड्डियों को मजबूत भी बनाते हैं। हमारे शरीर को काफी हद तक एनर्जी भी देते हैं लेकिन आजकल बाजार में मिलावट वाला दूध मिल रहा है जो की देखने में बिल्कुल असली की तरह लगता है लेकिन इसमें कुछ ऐसे केमिकल्स में पाए जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लोग अनजाने में है नकली दूध पी लेते हैं और धीरे-धीरे काफी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो जाते हैं।
नकली दूध पीने के हो सकते हैं यह नुकसान
नकली दूध धीरे-धीरे हमारे जीवन में जहर घोल देता है, इसमें मिलाया जाने वाला डिटर्जेंट हमारी आंतो और पेट को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। इससे हमें उल्टी गैस की समस्या हो सकती है। दूध में मिलाया जाने वाला यूरिया जैसे केमिकल्स हमारी किडनी और लिवर को काफी हद तक खराब कर देते है ।
असली और दूध को पहचानने के लिए इन तरीकों का करें इस्तेमाल
नकली दूध हमारी हेल्थ पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है इसलिए हमें भी असली और नकली दूध की पहचान कर ही उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी पहचान करने के लिए आप इन कुछ तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
- पानी की मिलावट की जांच
आप अपने दूध में पानी की मिलावट है या नहीं यह जांच करने के लिए आप कांच की प्लेट पर दूध की कुछ बूंदे गिराएं अगर बूंद अपनी जगह पर बनी रहती है तो दूध शुद्ध है लेकिन अगर वह जल्दी फैल जाती है तो उसमें पानी मिला हुआ हो सकता है।
- डिटर्जेंट का पता लगे
डिटर्जेंट का पता लगे दूध में थोड़ा पानी मिलाकर उसे अच्छे तरीके से हिला लें, अगर इसमें झाग बनकर लंबे समय तक रहता है तो इसमें डिटर्जेंट मिला हुआ है। डिटर्जेंट वाला दूध पीने से हमारी हेल्थ काफी हद तक प्रभावित होती है।
- स्टार्च की करें पहचान
दूध की कुछ बूंद में हमें आयोडीन को डालना चाहिए अगर रंग उस समय नीला हो जाता है तो दूध में स्टार्च मौजूद हो सकता है। स्टार्च हमारे शरीर में पचने में समय लेता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक नुकसानदायक और खतरनाक स्थिति बन सकती है।
- यूरिया की पहचान
दूध में आप सोया पाउडर डालकर उसे हिलाकर चेक कर सकते हैं कि दूध में यूरिया है या नहीं। अगर इसमें झाग बनने लगता है तो इसमें यूरिया मिला हुआ हो सकता है यूरिया शरीर में पहुंचकर हमारी किडनी और लीवर को काफी नुकसान पहुंचाता हैं।
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. inkhabar इसकी पुष्टि नहीं करता है