21 साल में हुए 25 ट्रांसफर, कौन हैं रियल लाइफ सिंघम IAS तुकाराम मुंढे? हाई कोर्ट में मारा छापा

IAS Tukaram Mundhe: बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर IAS तुकाराम मुंडे छाए हुए हैं. कोई उन्हें निडर बता रहा है, तो कोई उन्हें रियल लाइफ सिंघम कह रहा है. लोगों का मानना है कि वे एक ईमानदार, कड़े फैसले लेने वाले और निडर होकर काम करने वाले लोगों में से हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर आईएएस तुकाराम कौन हैं? जानकारी के अनुसार, IAS तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के वरिष्ठ अधिकारी हैं. उनके 21 साल के करियर में 25 बार तबादले हो चुके हैं.

इसी बीच एक बार फिर ‘सिंघम आईएएस’ चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के सचिव और आयुक्त पद की जिम्मेदारी मिली है. इसके बाद वे एक्शन मोड में आ गए. उन्होंने एक के बाद एक कई जगहों पर खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ जांच शुरू कर दी.

इसी बीच तुकाराम मुंडे ने कई ऐसे फैसले लिए, जिसके कारण वो लोगों की नजरों पर चढ़ गए.

उन्होंने स्कूलों के आसपास जंक फूड पर पूरी तरह से रोक लगाई. उन्होंने तय किया कि स्कूल के 50 मीटर की दूरी पर किसी तरह का जंक फूड न बिके.

इसके अलावा स्कूलों के पास पैकेज्ड फूड जैसे- चिप्स, चॉकलेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे कोला और अन्य अस्वास्थ्यकर प्रोसेस्ड फूड बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी.

इसके साथ ही गंदगी के कारण वीआईपी क्लब और बड़े होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया.

खाने में मिलावट किए जाने पर जुर्माने के साथ उनकी गिरफ्तारी की चेतावनी दी.

डेयरी और तेल माफिया पर एक्शन लेते हुए नकली दूध, संदिग्ध पनीर और मिलावटी खाद्य तेल के खिलाफ राज्य भर में अभियान चलाया और बड़े स्तर पर अभियान चलाया.

5 स्टार होटल में मिले कीड़े

बता दें कि 25 मई 2026 को IAS तुकाराम मुंडे ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन के कमिश्नर (आयुक्त) के रूप में पदभार संभाला. हाल ही में उन्होंने कुछ कॉकरोच मिलने पर एक 5 स्टार होटल का लाइसेंस रद्द कर दिया था. इसके बाद होटल की तरफ से संबंधित मामले में याचिका दायर की गई. इस पर मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि किसी होटल में दो छोटे कीड़े मिलने के आधार पर आप किसी होटल का लाइसेंस रद्द नहीं कर सकते. उन्होंने कहा कि हम भारत में हैं और एफडीए को व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये बहुत कठोर एक्शन है. साथ ही अदालत ने कहा कि एफडीए निजी होटलों पर सख्त कार्रवाई करता है लेकिन सरकारी कैंटीनों के प्रति नरम रुख रखता है.

बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में छापेमारी

कोर्ट ने FDA को निर्देश दिया कि वह मंत्रालय (राज्य सचिवालय) और हाई कोर्ट की कैंटीन समेत सभी सरकारी और सेमी-गवर्नमेंट खाने-पीने की जगहों का निरीक्षण करें और निरीक्षण की स्थिति की रिपोर्ट के साथ-साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी कोर्ट में जमा करें. इसी बीच एफडीए ने बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन में भी छापेमारी की, जहां लाइसेंस व स्वच्छता संबंधी कमियां पाई गईं.

कौन हैं तुकाराम मुंडे?

तुकाराम मुंडे महाराष्ट्र कैडर के 2005 बैच के एक निडर और ईमानदार भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, जिन्हें उनकी सख्त कार्यशैली के कारण लोग “सिंघम आईएएस” कहते हैं. अपने लगभग 21 साल के सेवाकाल में उन्हें 25 से अधिक बार तबादलों का सामना करना पड़ा है.