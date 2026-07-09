कौन हैं IAS कपल रवि सिहाग और इशिता राठी? UPSC बैचमेट से बने जीवनसाथी, अब एक ही राज्य में करेंगे सेवा

IAS Ravi Sihag Ishita Rathi Posting: कई बार सरकारी नौकरी में परिवार से दूर रहना मजबूरी बन जाता है. खासकर अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को अलग-अलग राज्यों में पोस्टिंग मिलने के कारण लंबे समय तक दूरी का सामना करना पड़ता है. ऐसी ही कहानी है IAS अधिकारी रवि सिहाग और उनकी पत्नी इशिता राठी की.

शादी के बाद दोनों अलग-अलग राज्यों में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के एक फैसले ने उनकी यह दूरी खत्म कर दी है. गृह मंत्रालय के नए आदेश के बाद दोनों अब जम्मू-कश्मीर में एक ही कैडर में सेवा देंगे. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इन दोनों के बारे में.

कौन हैं IAS रवि सिहाग और IAS इशिता राठी?

IAS रवि कुमार सिहाग मूल रूप से राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले की विजयनगर तहसील के चक 3-BAM गांव के रहने वाले हैं, जबकि IAS इशिता राठी उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली हैं. वे अपनी UPSC जर्नी के दौरान बैचमेट थे, और IAS ट्रेनिंग के दौरान शुरू हुई उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई. उन्होंने 16 दिसंबर, 2025 को शादी की. शादी के बाद यह पहली बार होगा जब ये IAS पति-पत्नी एक ही राज्य में एक साथ पोस्टेड होंगे.

रवि ने इशिता के लिए छोड़ दिया था मध्य प्रदेश कैडर

रवि सिहाग ने इशिता राठी के लिए मध्य प्रदेश कैडर छोड़ दिया था. यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विसेज़ परीक्षा-2021 में इशिता राठी ने पूरे भारत में 8वीं रैंक हासिल की, जबकि रवि सिहाग ने 18वीं रैंक हासिल की. ​​सिलेक्शन के बाद रवि सिहाग को मध्य प्रदेश कैडर दिया गया, जबकि इशिता राठी को AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर दिया गया.

ट्रेनिंग के बाद दोनों ने अपने-अपने कैडर में काम किया. शादी के बाद दोनों ने शादी के आधार पर कैडर बदलने के लिए अप्लाई किया. डिपार्टमेंट ऑफ़ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने 9 मार्च, 2026 को रवि सिहाग का कैडर मध्य प्रदेश से बदलकर AGMUT कर दिया.

रवि की पोस्टिंग जम्मू-कश्मीर में कर दी गई जबकि इशिता पुडुचेरी में काम थीं

AGMUT कैडर में ट्रांसफर के बाद रवि सिहाग जम्मू-कश्मीर में पोस्टेड थे, जबकि उनकी पत्नी इशिता राठी पहले से ही पुडुचेरी में काम कर रही थीं. पुडुचेरी में कराईकल की मौजूदा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इशिता राठी का ट्रांसफर जम्मू-कश्मीर किया जाएगा. इस बीच, रवि सिहाग 1 अप्रैल, 2026 से जम्मू-कश्मीर के राजौरी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) के तौर पर काम कर रहे हैं. राजौरी और कराईकल (पुडुचेरी) के बीच की दूरी लगभग 3,271 किलोमीटर थी.

अब, होम मिनिस्ट्री के एक नए ऑर्डर के बाद, इशिता राठी का भी पुडुचेरी से जम्मू-कश्मीर ट्रांसफर कर दिया गया है. हालांकि, अभी यह साफ नहीं है कि उनकी पोस्टिंग राजौरी में या उसके आस-पास होगी, या किसी दूसरे जिले में.