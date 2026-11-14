हनीट्रैप में फंसे IAF के विंग कमांडर, पाकिस्तानी महिला जासूस को भेजी गोपनीय जानकारी; दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर मनोरथ सिंह सभरवाल को जासूसी और हनीट्रैप के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि वह सोशल मीडिया के जरिए एक पाकिस्तानी महिला जासूस के संपर्क में आए थे. महिला ने कथित तौर पर न्यूड तस्वीरों और वीडियो कॉल का लालच देकर उन्हें अपने जाल में फंसाया.

सेना से जुड़ी जानकारियां की साझा

जांच के मुताबिक, विंग कमांडर पर पाकिस्तान के खुफिया एजेंटों को देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां भेजने का आरोप है. इनमें सैन्य रणनीति, ड्रोन की क्षमता, सेना की तैनाती, लड़ाकू विमानों की आवाजाही और संवेदनशील ठिकानों के लोकेशन कोऑर्डिनेट्स जैसी जानकारियां शामिल हैं.

जूनियर कर्मचारियों के डिवाइस में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराने का आरोप

जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने कथित तौर पर अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों और जूनियर अधिकारियों के मोबाइल फोन और लैपटॉप में एक खास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के निर्देश दिए थे. आरोप है कि इस सॉफ्टवेयर के जरिए डिवाइस से जरूरी डेटा हासिल किया जा सकता था.

वायुसेना की खुफिया इकाई से मिले इनपुट के बाद गिरफ्तारी

वायुसेना की इंटेलिजेंस यूनिट से जानकारी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विंग कमांडर को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. फिलहाल वह दिल्ली की तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। दिल्ली पुलिस इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है.

यह खबर भी पढ़ें: Russell Brand: गर्लफ्रेंड के पीछे-पीछे घुस गया बॉथरूम में, रसेल ब्रांड ने ऐसा क्या किया… पार्टनर के मुंह से निकलने लगा खून

यह खबर भी पढ़ें: Girlfriend Plans Boyfriend Murder: सिया से भी ज्यादा खतरनाक निकली सफाना, बॉयफ्रेंड को मारने के लिए किया 4 बंदो का

यह खबर भी पढ़ें: नेहरू जी से हुई थी ऐसी कौनसी खता? सरेआम महिला ने पकड़ लिया था उनका गिरेबान; प्रधानमंत्री के जवाब ने बंद कर दी