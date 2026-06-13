असम में भारत के 5 जवान शहीद, कैसे क्रैश हुआ मुश्किल हालात के लिए डिजाइन किया गया AN-32 एयरक्राफ्ट?

Assam Aircraft Crash: इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) का AN-32 एयरक्राफ्ट शनिवार को असम के जोरहाट में क्रैश हो गया, जिसमें एयर फ़ोर्स के पांच जवान मारे गए. यह हादसा तब हुआ जब एयरक्राफ्ट लैंड करने की कोशिश कर रहा था. IAF के मुताबिक को-पायलट का इलाज चल रहा है. एयर फ़ोर्स ने क्रैश का कारण पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ़ इन्क्वायरी का आदेश दिया है.

इंडियन एयर फ़ोर्स की तरफ़ से दी गई जानकारी के मुताबिक, असम के जोरहाट एयर फ़ोर्स स्टेशन पर इंडियन एयर फ़ोर्स का AN-32 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है. एयर फ़ोर्स के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब एयरक्राफ्ट एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है.

यह एयरक्राफ्ट एक AN-32 कार्गो प्लेन था जिसका इस्तेमाल सप्लाई पहुंचाने के लिए किया जाता था. यह हादसा तब हुआ जब एयरक्राफ्ट एयरबेस पर लैंड करने की कोशिश कर रहा था. IAF ने बताया कि मौके पर रेस्क्यू और जांच ऑपरेशन चल रहे हैं. जोरहाट एयर फ़ोर्स स्टेशन, नॉर्थईस्ट में इंडियन एयर फ़ोर्स के खास बेस में से एक है. यह असम और पूरे इलाके में एयर ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाता है.

इसका इस्तेमाल कहां होता है?

AN-32 सोवियत डिज़ाइन का ट्विन-इंजन टर्बोप्रॉप मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है. इसका इस्तेमाल इंडियन एयर फ़ोर्स बड़े पैमाने पर करती है. इसका इस्तेमाल ट्रूप ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए किया जाता है. इसका इस्तेमाल खास तौर पर मुश्किल इलाकों और दूर-दराज की जगहों, जैसे भारत के नॉर्थईस्ट इलाके और बॉर्डर वाले इलाकों में किया जाता है.

IAF AN-32 aircraft crashes at Assam’s Jorhat airbase pic.twitter.com/oKQztcN98Q — Vnation 111 (@Vnation_111) June 13, 2026

AN-32 को मुश्किल हालात में, ज़्यादा ऊंचाई वाले एयरफ़ील्ड और गर्म ट्रॉपिकल मौसम में सबसे अच्छा काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है. यह 7.5 टन तक कार्गो, 50 पैसेंजर या 42 पैराट्रूपर ले जा सकता है और दूर-दराज के इलाकों में सप्लाई पहुंचाने के लिए इसका बहुत इस्तेमाल होता है.

सुखोई फाइटर जेट क्रैश

ध्यान दें कि कुछ महीने पहले, इंडियन एयर फ़ोर्स का सुखोई-30MKI फाइटर जेट असम में क्रैश हो गया था. एयरक्राफ्ट ने जोरहाट एयरबेस से उड़ान भरी थी और एयरबेस से 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग ज़िले के बोकाजन सबडिवीजन में इंगलोंग एकोपी पहाड़ी इलाके में क्रैश हो गया था. हादसे में दोनों पायलट मारे गए थे. असम में, एयरक्राफ्ट हादसों के लिए अक्सर खराब मौसम को ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन वजह का पता इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के आधार पर लगाया जाता है.

अब तक क्रैश हो चुके हैं 22 AN-32

ध्यान दें कि 1986 से इंडियन एयर फ़ोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट लगभग 22 हादसों में शामिल रहे हैं. इन हादसों के बावजूद, AN-32 IAF का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बना हुआ है. यह एयरक्राफ्ट देश भर में लॉजिस्टिक सपोर्ट, ट्रूप मूवमेंट और ऑपरेशनल मिशन में अहम भूमिका निभाता रहता है. एंटोनोव An-32 एक कार्गो प्लेन है जिसे सोवियत यूनियन के एंटोनोव डिज़ाइन ब्यूरो ने डिज़ाइन किया था. An-32 1980 के दशक से इंडियन एयर फ़ोर्स की सर्विस में है. यह एयरक्राफ्ट An-26 कार्गो प्लेन का अपग्रेडेड वर्शन है. इसका इस्तेमाल ज़्यादा ऊंचाई, गर्मी और मुश्किल हालात में किया जाता है.