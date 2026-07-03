मै किसी लड़के को नहीं देखूंगा…जब तक, अचलेश्वर मंदिर में निकली भक्तों की अनोखी पर्चियां; भगवान शिव से मांगी मदद

Achleshwar Temple: ग्वालियर के प्रसिद्ध अचलेश्वर महादेव मंदिर की दान पेटियां खुलीं तो उनमें सिर्फ नकदी और चांदी का चढ़ावा ही नहीं, बल्कि आस्था, संघर्ष और सपनों से भरी दर्जनों मन्नतों की पर्चियां भी निकलीं. सबसे ज्यादा चर्चा उस युवक की पर्ची की रही, जिसने भगवान शिव के सामने संकल्प लिया कि जब तक उसकी मासिक आय एक लाख रुपये नहीं हो जाती, तब तक वह सड़क पर किसी भी सुंदर लड़के की ओर नहीं देखेगा.

इन पर्चियों ने एक बार फिर साबित किया कि श्रद्धालुओं के लिए मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं, बल्कि अपने सपनों, संघर्षों और उम्मीदों को भगवान के चरणों में सौंपने का सबसे बड़ा भरोसा भी है.

मंदिर ट्रस्ट ने करायी दान की गणना

असल में गुरुवार को ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर अचलेश्वर महादेव के दान पेटियों को बैंक और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के सामने मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने खोला. हजारों सिक्के और नोट इन दान पेटियों में मिले, लेकिन इनके साथ ही कई भक्तों की अलग-अलग चिट्ठियां भी मिली हैं. दान पेटियों से ऐसी कई अजीबोगरीब और भावुक अर्जियां सामने आई हैं.

सेवानिवृत बैंक अधिकारियों ने की दान राशि की गणना

दान की काउंटिंग करने वाले 20 रिटायर्ड बैंक कर्मचारी और पोस्ट ऑफिस ने निकाला और अलग किया. कुछ पर्चियों में परिवार के स्वास्थ्य तो कुछ में आर्थिक हालातों को ठीक करने की गुजारिश अचलनाथ से की गई थी. रिटायर्ड बैंक कर्मचारी, अधिकारी और कलेक्ट्रेट के अधिकारियों के सामने दान पेटी खोली गई. उन लोगों की मौजूदगी में ही दान पेटी खोली गई.

कुछ खास किस्म की निकली पर्चियां

युवक का संकल्प: एक युवक ने महादेव से मन्नत मांगी है कि जब तक उसकी मासिक आय (महीने की कमाई) ₹1 लाख नहीं हो जाती, तब तक वह सड़क पर किसी भी सुंदर लड़के को नहीं देखेगा.

नीट परीक्षा की गुहार: एक छात्र ने री-नीट परीक्षा (पुनर्परीक्षा) में सफलता और अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिले की प्रार्थना की है.

शादी की मन्नत: एक युवती ने अपने प्रेमी से जल्दी शादी होने और घर वालों को मनाने की गुहार लगाई है.

धन की कामना: कुछ लोगों ने व्यापार में लाभ और कर्ज से मुक्ति दिलाने की भी अर्जी लगाई है.