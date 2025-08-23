Home > देश > तूफानों से जूझने की आदत, मैं आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं… खुद पर हमले को लेकर CM Rekha Gupta का पहला रिएक्शन

Delhi CM Rekha Gupta: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से इस बारे में बात की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे तूफानों से झूझने की आदत है।

August 23, 2025

CM Rekha Gupta: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपने ऊपर हुए हमले के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से इस बारे में बात की है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि मुझे तूफानों से जूझने की आदत है। आज मेरे साथ इतनी बड़ी ताकत है, दिल्ली की जनता का प्यार और आशीर्वाद मौजूद है, मैं आसुरी शक्ति से डरने वाली नहीं हूँ। इस कार्यक्रम के दौरान रेखा गुप्ता ने अपने कॉलेज के दिनों को भी याद किया।

दिल्ली को क्या याद

उन्होंने कहा कि आज मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज की ऐसी यादें होती हैं जो ज़िंदगी भर नहीं भूलतीं। यह एक ऐसा सफ़र है कि आप जहाँ भी पहुँचते हैं, आपको वो दिन याद आते हैं। SRCC दिल्ली का ही नहीं, बल्कि एशिया का सबसे बेहतरीन कॉमर्स कॉलेज है। उन्होंने आगे कहा कि आज दिल्ली कहीं पीछे छूट गई है। दिल्ली का जो सुंदर स्वरूप होना चाहिए था, वह नहीं है। हम सबको मिलकर काम करना होगा। दिल्ली को आगे बढ़ना है। दिल्ली को एक नई सकारात्मक छवि के साथ आगे बढ़ना है।

दिल्ली को शिक्षा का केंद्र बनाना है। रेखा गुप्ता ने आगे कहा कि बहुत से नकारात्मक लोग हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं, ऐसे लोगों को करारा जवाब देना हमारा काम है। हमें देश के लिए एक काम करना चाहिए।

जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हमला

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह हमला हुआ। यह घटना दिल्ली के सीएम हाउस में हुई। मुख्यमंत्री रेखा सीएम हाउस में साप्ताहिक जनसुनवाई कर रही थीं। इसी दौरान लगभग 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने उन पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी हमलावर को पकड़ लिया। हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। मुख्यमंत्री पर उनके सिविल लाइंस स्थित आवास पर गुजरात के राजकोट निवासी राजेश खिमजी ने हमला किया। आरोपी को पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। मामले की आगे की जाँच जारी है।

