'मैं बेचैनी की दवा हूं…', पूर्व मंत्री नारद राय ने किया चौंकाने वाला खुलासा, सुन मच गया राजनीतिक बवाल

नारद राय समाजवादी पार्टी से दो बार सदर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं, फेफना विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है

Published By: Ratna Pathak
Published: August 17, 2025 13:28:00 IST



बलिया, उत्तर प्रदेश से अमित कुमार की रिपोर्ट:  बलिया जनपद की फेफना विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई है। चुनावी मौसम की आहट के साथ ही नेताओं के बीच ज़ुबानी जंग भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री नारद राय का बयान पूरे राजनीतिक गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है।फेफना विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नारद राय ने कहा—
“मैं बेचैनी की दवा हूं। मैं एलोपैथ नहीं हूं, मैं आयुर्वेदिक दवा हूं। होम्योपैथिक दवा को धीरे-धीरे खाइए और स्वस्थ रहिए। अगर जल्दी में हैं तो अंग्रेजी दवा सुबह खाइए, और अगर शाम तक ठीक न हुआ तो अगले दिन हार्ट अटैक भी हो सकता है।”

समाजवादी पार्टी से दो बार विधायक रह चुके हैं नारद राय

बलिया के पूर्व मंत्री नारद राय ने अपने बयान से सियासी हलचल को और भी ज्यादा गरमा दिया है। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह इशारा सीधे तौर पर उनके विरोधियों की ओर है।गौरतलब है कि नारद राय समाजवादी पार्टी से दो बार सदर विधानसभा के विधायक रह चुके हैं और विधायक बन ने से पहले अखिलेश सरकार में मंत्री भी बने थे।नारद राय भाजपा के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और अब उन्होंने सदर सीट छोड़कर फेफना विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम ने पूरे क्षेत्र की राजनीति में नया मोड़ ला दिया है।सभा को सम्बोधित कहते हुए पूर्व मंत्री नारद राय ने खुद को “बेचैनी की दवा” बताते हुए कहा कि वे एलोपैथिक नहीं बल्कि आयुर्वेदिक दवा हैं।

आमने-सामने की सियासी जंग

फेफना विधानसभा पहले से ही राजनीतिक दिग्गजों का गढ़ रही है। यहां से भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी लगातार दो बार विधायक रहे हैं और पिछली योगी सरकार में खेल एवं पंचायतीराज मंत्री भी बने। वहीं, समाजवादी पार्टी से वर्तमान विधायक संग्राम सिंह यादव सीट पर काबिज हैं। इसके अलावा पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी भी इस क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं।ऐसे में नारद राय के मैदान में उतरते ही फेफना विधानसभा का मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। दो पूर्व मंत्रियों—नारद राय और उपेंद्र तिवारी—के आमने-सामने आने से सियासी जंग अब और भी रोचक बन गई है।

दिग्गज नेताओं की सीधी टक्कर

फिलहाल, नारद राय के इस बयान ने चुनावी माहौल में हलचल और बढ़ा दी है। आने वाले दिनों में फेफना विधानसभा बलिया जिले की सबसे अहम और हॉट सीट के रूप में उभरने जा रही है, जहां दिग्गज नेताओं की सीधी टक्कर देखने को मिलेगी।









