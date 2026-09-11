Home > देश > 11 साल का लव ट्रैप, 2 बार एबॉर्शन: ‘बाद में शादी करेंगे’ कहकर अस्मत से खेला, प्रेग्नेंट हुई तो खिलाई गर्भनिरोधक गोलियां; फिर गुपचुप किया कांड!

11 साल का लव ट्रैप, 2 बार एबॉर्शन: ‘बाद में शादी करेंगे’ कहकर अस्मत से खेला, प्रेग्नेंट हुई तो खिलाई गर्भनिरोधक गोलियां; फिर गुपचुप किया कांड!

Hyderabad Police Constable Cheating Assault Case: हैदराबाद के उपल थाने में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पुलिस कांस्टेबल ने शादी का झांसा देकर 11 साल तक युवती का शोषण किया और ऐन मौके पर किसी और से गुपचुप शादी रचा ली.

By: Kajal Jain | Published: September 11, 2026 1:38:57 PM IST

11 साल का लव ट्रैप, 2 बार एबॉर्शन: 'बाद में शादी करेंगे' कहकर अस्मत से खेला पुलिस वाला, प्रेग्नेंट हुई तो खिलाई गर्भनिरोधक गोलियां; फिर गुपचुप किया कांड!
11 साल का लव ट्रैप, 2 बार एबॉर्शन: 'बाद में शादी करेंगे' कहकर अस्मत से खेला पुलिस वाला, प्रेग्नेंट हुई तो खिलाई गर्भनिरोधक गोलियां; फिर गुपचुप किया कांड!


Hyderabad Police Constable Cheating Assault Case: हैदराबाद से 11 साल के प्यार, शादी के झूठे वादे और 2 बार जबरन गर्भपात कराने के पीछे की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हुआ है जिसने खाकी वर्दी पर सवालिया निशान लगा दिया है. उपल पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए सनसनीखेज मामले में एक पुलिस कांस्टेबल पर प्यार के झूठे जाल में फंसाकर युवती का 11 साल तक शारीरिक शोषण करने और फिर ऐन मौके पर दगा देने का गंभीर आरोप लगा है. 34 वर्षीय पीड़िता एक प्राइवेट जॉब करती है जबकि आरोपी शेट्टी अरुण कुमार पुलिस कांस्टेबल हैं, जो कभी कॉलेज में क्लासमेट हुआ करते थे. साल 2014 में प्यार परवान चढ़ा और युवक ने शादी का प्रपोजल दिया. उसके बाद शुरू हुआ जुल्मों-सितम का सिलसिला जो किसी फिल्मी ड्रामा से कम नहीं है. कांस्टेबल युवती को  प्यार के हसीन सपने दिखाकर उसकी असमत से खिलवाड़ करता रहा और शादी का झांसा देकर धोखा देता रहा. जानिए आखिर कैसे इस शातिर कांस्टेबल ने एक लड़की की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी. और उसके शर्मनाक मंसूबों का पर्दाफाश कैसे हुआ.

2013 की दोस्ती, 11 साल का प्यार और शोषण

कहानी साल 2013 की है जब हैदराबाद के उपल की रहने वाली 34 साल की एक प्राइवेट जॉब करने वाली लड़की और शेट्टी अरुण कुमार, जो आज लकड़ीकापुल में कांस्टेबल हैं, एम.टेक की पढ़ाई के दौरान क्लासमेट हुआ करते थे. दोनों की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली और साल 2014 में अरुण ने उसे प्रपोज कर दिया. जुलाई 2015 में आरोपी ने उसे नाचाराम के एक किराए के मकान में बुलाया और शादी का झूठा वादा करके पहली बार संबंध बनाए. यह सिलसिला आगे भी सालों तक चलता रहा. वह कई बार पीड़िता के बीरप्पागुड्डा वाले घर पर भी जाता था. और लड़की भी शादी के सुनहरे सपने सजाए पूरी तरह उसके वादों पर भरोसा करती रही.

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शादी का झांसा दिया, जबरन 2 बार कराए एबॉर्शन

पीड़िता का आरोप है कि इतने सालों में वह जब भी शादी की बात करती, अरुण अपने परिवार वालों की जाति से जुड़ी आपत्तियों का बहाना बनाकर बात टाल देता था. हद तो तब हो गई जब जून 2025 और फिर मई 2026 में लड़की प्रेग्नेंट हो गई. दोनों ही बार आरोपी कांस्टेबल ने अपनी मर्जी से उसे जबरन गर्भपात की गोलियां खिला दीं, यह कहकर कि ‘अभी शादी के लिए हमारे पास काफी समय है’. लड़की प्यार और भरोसे के नशे में उसकी हर बात मानती चली गई, यह नहीं जानती थी कि उसका यह ‘रक्षक’ ही उसके साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है.

जब घर पहुंची प्रेमिका तो खुला राज़

मामला तब दिलचस्प और चौंकाने वाला मोड़ लेता है जब दोनों की शादी की तारीख 1 नवंबर पक्की होती है. इस शादी के लिए 25 जुलाई को उन्होंने मिलकर 50,000 रुपये का एडवांस भी जमा करा दिया था. लेकिन खेल तब बिगड़ा जब 24 अगस्त 2026 को लड़की अचानक अरुण के घर पहुंच गई. वहां वॉचमैन और उसके घरवालों ने बताया कि अरुण की तो पहले ही शादी हो चुकी है. जब उसने पड़ताल की तो पता चला कि शातिर कांस्टेबल ने तो 1 जुलाई 2026 को ही नागोले के अमरवती बैंक्वेट हॉल में दिव्या पुष्पा नाम की दूसरी लड़की से गुपचुप शादी रचा ली थी.

पुलिस के सुनाई आपबीती, इलाके में सनसनी

11 साल तक प्यार और शादी के झूठे सपने दिखाकर इस्तेमाल करने वाले इस खाकी वाले के धोखे से आहत होकर आखिरकार पीड़िता 25 अगस्त की रात उपल थाने पहुंची और आपबीती सुनाई. पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर लिया है और इस बात की जांच कर रही है कि एक पुलिसवाला कैसे कानून की आंखों में धूल झोंककर ऐसा घिनौना खेल खेलता रहा. फिलहाल आरोपी कांस्टेबल पुलिस की रडार पर है और इस खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है.

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Tags: hyderabad crime
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