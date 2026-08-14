हैदराबाद यूनिवर्सिटी विवाद: जस्टिस सूर्यकांत के विरोध के बाद CJI सख्त, BCI को लगाई फटकार; बोले- यह मेरा और छात्रों का..

सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के 2026 लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की कार्रवाई की आलोचना की. CJI सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा, ‘यह स्टूडेंट्स और मेरे बीच की बातचीत है.’ उन्होंने पूछा, ‘वे यानी BCI दखल देने वाले कौन होते हैं?’

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने NALSAR की उस याचिका पर BCI से जवाब मांगा है, जिसमें BCI के जारी किए गए दो सर्कुलर के खिलाफ अपील की गई थी, जिन पर काफी विरोध हुआ था. CJI सूर्यकांत ने कहा, ‘BCI का इससे कोई लेना-देना नहीं है. हम आपके साथ हैं. स्टूडेंट्स ने मुझे लेटर लिखा है. यह स्टूडेंट्स और मेरे बीच की बातचीत है. वे कौन होते हैं बेवजह सर्कुलर जारी करने वाले? जब मैं कॉलेज में था, तो मैं भी स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से शामिल रहता था. कभी-कभी, भले ही वे गलत बात कह रहे हों, अगर वे कानूनी तौर पर आवाज उठा रहे हैं, तो इसकी इजाजत होनी चाहिए.’

किस मामले पर सीजेआई की आई टिप्पणी?

यह रिएक्शन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के गुरुवार के अपने ऑर्डर से पलटने के बाद आया है, जिसमें उन्होंने स्टेट बार काउंसिल को अगले ऑर्डर तक किसी भी 2026 NALSAR ग्रेजुएट को एडवोकेट के तौर पर एनरोल न करने का निर्देश दिया था. इस मामले पर विवाद के बाद, मनन मिश्रा ने शुक्रवार को साफ किया कि ज्यूडिशियल इंटर्नशिप से जुड़ा ऑर्डर पूरी तरह वापस ले लिया गया है.

क्या था पूरा मामला?

हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी ऑफ़ लॉ के स्टूडेंट्स के एक ग्रुप ने वाइस-चांसलर, रजिस्ट्रार और इंस्टीट्यूशन के प्रोफेसरों को लेटर लिखकर यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन सेरेमनी में चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया सूर्यकांत को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाने के किसी भी प्रपोजल का विरोध किया था.

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