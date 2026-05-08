हैदराबाद में दिल्ली IRS की बेटी जैसा हत्याकांड, पहले रिटायर्ड IPS की पत्नी को मारा फिर…, नौकर पर शक

Hyderabad Murder Case: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. प्रशांत नगर में IAS अधिकारियों के सरकारी क्वार्टर में एक पुलिस अधिकारी की पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. 1986 बैच के रिटायर्ड IPS अधिकारी विनय रंजन की पत्नी घर पर अकेली थीं, जब यह वारदात हुई.

हमलावरों ने अधिकारी की पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी घर में रखे सोने के गहने और कैश लेकर भाग गए. शुरुआती जांच में पता चला है कि अपराधी नेपाली मूल के बताए जा रहे हैं और घरेलू नौकर का काम करते थे. यह घटना सुबह करीब 1:45 बजे हुई, जब परिवार के दूसरे सदस्य सो रहे थे. आरोपियों ने मौके का फायदा उठाया, पीड़ित को निशाना बनाया, वारदात को अंजाम दिया और भाग गए.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. शहर के पुलिस कमिश्नर सी.वी. आनंद तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. राज्य की होम सेक्रेटरी शिखा गोयल और इंटेलिजेंस चीफ विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे. सीनियर अधिकारियों ने घटनास्थल का मुआयना किया और जांच में तेज़ी लाने के निर्देश दिए.

पुलिस ने केस दर्ज किया

पुलिस ने तुरंत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने चार स्पेशल टीमें बनाई हैं, जिन्हें जांच और आरोपियों की तलाश के लिए अलग-अलग दिशाओं में भेजा गया है. आस-पास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों की पहचान की जा रही है.

फिलहाल, पुलिस का दावा है कि वह जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी. इस घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर उन इलाकों में जहां सीनियर अधिकारियों के घर हैं.