रामोजी फिल्म सिटी का अनोखा एयरपोर्ट सेट: जहां कोई उड़ान नहीं भरता

Ramoji Film City: हैदराबाद में स्थित विश्व प्रसिद्ध रामोजी फिल्म सिटी (Ramoji Film City) सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है. दरअसल, इस फिल्म सिटी में एक शानदार एयरपोर्ट सेट बनकर तैयार किया गया है. यहां न कोई विमान उड़ान भरता है और न कोई यात्री उतरता है, लेकिन यह फिल्म निर्माताओं और पर्यटकों के बीच समान रूप से काफी फेमस है. यह सेट इतना सटीक और वास्तविक लगता है कि यहां आने वाले लोग और फिल्मी सितारों की आंखें फटी की फटी रह जाती है.

फिल्मी दृश्य बने आकर्षण का केंद्र:

यह एयरपोर्ट असल में फिल्म निर्माताओं के लिए विशेष रूप से बनाया गया एक फंक्शनल फिल्म सेट है. इसकी बनावट में रनवे, एयरपोर्ट टर्मिनल, एयर-ट्रैफिक कंट्रोल टॉवर और यहां तक कि एक पूरा विमान भी शामिल है. देश की कई बड़ी फिल्मों में एयरपोर्ट और विमान के अंदर के दृश्य अक्सर इसी सेट पर फिल्माए जाते हैं. तो वहीं दूसरी तरफ सेट की खासियत यह है कि एयरपोर्ट लॉबी से लेकर विमान के अंदर की सीटें और ओवरहेड बिन्स तक, हर चीज़ इतनी सटीक बनाई गई है कि यह किसी भी दृश्य को पूरी तरह से वास्तविक बना देती है. पर्यटक इस सेट को देख सकते हैं और विमान के अंदर बैठकर तस्वीरें खिंचवा सकते हैं. क्यों है न काफी मज़ेदार.

रामोजी फिल्म सिटी के अन्य आकर्षण:

रामोजी फिल्म सिटी सिर्फ इस अनोखे एयरपोर्ट सेट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह कई अन्य अनुभवों का खजाना भी छुपा हुआ है. यहां, मुगल गार्डन, जापानी गार्डन और सुंदर फव्वारे जैसे खूबसूरत सेट लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं. इसके अलावा एडवेंचर लैंड में हाई रोप कोर्स, एटीवी राइड और बंजी इजेक्शन जैसे रोमांचक खेलों से पूरी तरह से भरा हुआ है. इसके अलावा यहां फिल्में कैसी बनती हैं, वह भी आप देख सकते हैं. इन सबके अलवा यहां पर बच्चों के लिए विशेष जोन और ऐतिहासिक थीम वाले शानदार लाइव शो का भी आयोजन किया जाता है. रामोजी फिल्म सिटी जाने का सबसे अच्छा समय सर्दियां होती हैं. सर्दियों में जाकर आप इस फिल्म सीटी का भरपूर आनंद उठा सकते हैं.

अब बात करते हैं यहां के स्थान के बारे में:

यह हैदराबाद शहर से लगभग एक घंटे और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से करीब 45 मिनट की दूरी पर स्थित है. TSRTC की बसें और निजी टैक्सियां आपको बेहद ही आसानी से मिल सकती है. आप विजयवाड़ा हाईवे पर सीधे मार्ग से यहां पहुंच सकते हैं.

तो फिर देर किस बात की है. आज ही अपने परिवार और दोस्तों के साथ इस अनोखे एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के शानदार आकर्षणों का लुत्फ़ उठाने के लिए, आप अपनी अगली यात्रा की योजना बनाना शुरू कर दें.