महिला प्रिंसिपल के घर में ऐसा क्या हुआ... 'बाबू' ने मारे 27 बार चाकू; फिर दोस्तों के साथ मनाया जश्न

तेलंगाना के नलगोंडा ज़िले में एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की उनके ही घर पर हत्या के एक हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए उसी स्कूल के 10वीं क्लास के 2 नाबालिग छात्रों को धर दबोचा है. दोनों को जुवेनाइल होम भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि दोनों ने रूपा की हत्या इसलिए की क्योंकि उन्होंने उनमें से एक को अपने घर से चोरी करते हुए पकड़ लिया था. रूपा 11 अगस्त को अपने घर में अकेली थीं, तभी उनकी लाश मिली. पुलिस ने बताया कि उन्हें 27 बार चाकू मारा गया था, जिससे ज्यादा खून बहने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. रूपा की अपनी मौसी के साथ हुई आखिरी फ़ोन बातचीत से एक अहम सुराग मिला, जिसके बाद पुलिस आरोपियों तक पहुंची.

पुलिस के मुताबिक, फोन बंद होने से कुछ देर पहले अपनी मौसी से बात करते हुए रूपा ने ‘बाबू’ शब्द कहा था. ‘बाबू’ शब्द का इस्तेमाल अक्सर छात्रों को बुलाने के लिए भी किया जाता है, इसलिए जांच करने वालों ने उनके स्कूल के छात्रों की संभावित भूमिका की जांच शुरू कर दी. इसके बाद पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की और रूपा और उनकी दिनचर्या को खंगाला. छात्र और स्कूल के कर्मचारियों से भी पूछताछ की.

2 छात्रों पर हुआ शक

जांच में तब तेज़ी आई जब जांच में जुटे पुलिसकर्मियों ने पाया कि हत्या के बाद 10वीं क्लास के 2 छात्र अचानक बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने लगे. वह दोस्तों के साथ पार्टियां करने लगे और खर्च भी बढ़ गया. नलगोंडा के पुलिस अधीक्षक शरत चंद्र पवार ने बताया कि हत्या के बाद हमने देखा कि दो छात्र अचानक बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे थे और दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे थे. शक होने पर बुधवार को ही दोनों को हिरासत में लिया गया. इसके बाद पुलिस ने एक नाबालिग के पास से 1.51 लाख रुपये नकद और एक आईफ़ोन बरामद किया. लड़के ने शुरू में दावा किया कि पैसे उसे उसके माता-पिता ने दिए थे. एसपी ने बताया कि नकदी की फोरेंसिक जांच में इंसानी खून के निशान मिले.

दोनों छात्रों को थी शराब पीने की लत

जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि दोनों छात्रों को शराब पीने की लत थी. हत्या से लगभग 15 दिन पहले एक नाबालिग रूपा की नज़र में आ गया था. प्रिंसिपल और स्कूल के कुछ कर्मचारियों ने कथित तौर पर उसे एक बैग में मोबाइल फ़ोन और नकदी ले जाते हुए पकड़ा था. उसे डांटा गया और बाद में रूपा ने उसे हॉस्टल से हटाने और केवल रेगुलर क्लास में शामिल होने की अनुमति देने का फ़ैसला किया. पुलिस ने बताया कि उसके माता-पिता को भी उसके व्यवहार के बारे में सूचित किया गया था.

पैरेंट्स के पास गई थी छात्रों की शिकायत

पुलिस को शक है कि इसी घटना ने नाबालिग को रूपा के घर को निशाना बनाने के लिए उकसाया होगा. माना जाता है कि उसे लगा था कि 11 अगस्त को रूपा के घर पर काफी कैश होगा क्योंकि उस दिन स्कूल में फीस जमा हो रही थी. यह कथित प्लान हत्या से करीब पांच दिन पहले बनाया गया था. पुलिस के मुताबिक, पकड़े गए दोनों नाबालिगों ने पकड़े जाने से बचने के लिए दस्ताने और चाकू का इंतज़ाम किया और इलाके की रेकी की, जिसमें CCTV कैमरों की लोकेशन भी देखी. 11 अगस्त को एक लड़का कथित तौर पर कंपाउंड की दीवार फांदकर रूपा के घर में घुस गया, जबकि दूसरा बाहर इंतज़ार करता रहा.

27 बार मारे थे चाकू

घर के अंदर गए नाबालिग ने कथित तौर पर कैश ढूंढना शुरू कर दिया. रूपा फोन पर बात कर रही थी, तभी उसने उसे घर के अंदर देखा. इस डर से कि वह उसे पहचान लेगी और पुलिस को चोरी की रिपोर्ट कर देगी, नाबालिग ने कथित तौर पर चाकू से उस पर हमला कर दिया. पुलिस ने बताया कि उसने रूपा को 27 बार चाकू मारा और फिर करीब 2.5 लाख रुपये कैश लेकर भाग गया. हत्या के बाद, नाबालिग ने सबूत मिटाने के लिए कथित तौर पर अपने पहने हुए कपड़े एक नाले में फेंक दिए. दोनों नाबालिगों को पकड़ लिया गया है और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और फिर पुलिस ने बताया कि उन्हें जुवेनाइल होम भेज दिया गया है.