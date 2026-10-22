27 फर्जी ID, 1,000 से ज्यादा हनीट्रैप और 25 लाख की वसूली... लड़की बनकर फंसाए डॉक्टर-बिजनेसमैन, वीडियो-Pics वायरल करने की धमकी!

Hyderabad News: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से साइबर क्राइम का एक ऐसा खौफनाक और हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. हैदराबाद की सैदाबाद पुलिस ने एक 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 3-4 सालों से सोशल मीडिया पर 27 फर्जी प्रोफाइल बनाकर एक बड़ा हनीट्रैप और ऑनलाइन एक्सटॉर्शन रैकेट चला रहा था. आरोपी कोंडाभथुला पवन कुमार मूल रूप से भद्राद्री कोठागुडेम जिले का रहने वाला है और फिलहाल कुकटपल्ली में रह रहा था. वह महिलाओं के नाम से फर्जी आईडी बनाकर लोगों से चैट करता था और फिर उनकी इंटीमेट तस्वीरें तथा वीडियो हासिल करके उन्हें ब्लैकमेल करता था. पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने करीब 1,000 लोगों से संपर्क किया था और 82 पीड़ितों से कुल 25 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी और वसूली को अंजाम दिया.

फर्जी प्रोफाइल से बिछाया जाल, ‘भाई’ बनकर दी गईं धमकियां

पुलिस के मुताबिक, आरोपी पवन कुमार ने इंस्टाग्राम पर 13 और फेसबुक पर 14 फर्जी अकाउंट बना रखे थे, जिन पर वह मुख्य रूप से कोलकाता की एक महिला की तस्वीरों का इस्तेमाल करता था. इन नकली प्रोफाइल के जरिए वह लोगों से दोस्ती करता, खुद को महिला बताकर ऑनलाइन रिलेशनशिप बनाता और धीरे-धीरे बातचीत को पर्सनल चैट या वीडियो कॉल तक ले जाता था. जब पीड़ित उसके झांसे में आ जाते, तो वह उनसे उनकी इंटीमेट फोटोज़ और वीडियोज़ शेयर करवा लेता था. इसके बाद असली खेल शुरू होता था—आरोपी खुद को उस महिला का ‘भाई’ बनकर पीड़ितों को फोन करता था और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने या पुलिस में केस दर्ज कराने की धमकी देकर उनसे भारी-भरकम रकम वसूलता था.

डॉक्टर, बिजनेसमैन, विदेशी नागरिक बने शिकार, 25 लाख तक वसूले

पुलिस अधिकारियों (चार्मीनार जोन डीसीपी) के अनुसार, आरोपी ने अपने इन फर्जी अकाउंट्स से 1,000 से अधिक लोगों से संपर्क साधा था, जिनमें से 82 लोग उसके जाल में फंसकर अपनी प्राइवेट तस्वीरें और वीडियो शेयर कर बैठे थे. इन पीड़ितों में डॉक्टर, बिजनेसमैन, लेक्चरर, प्राइवेट कर्मचारी, डिलीवरी ब्वॉय और गिग वर्कर्स तक शामिल हैं. हैरानी की बात यह है कि उसका दायरा सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं था, बल्कि पुलिस ने दूसरे राज्यों के 24 और विदेश में रह रहे 9 पीड़ितों की भी पहचान की है. यहां तक कि उसने अपने डिप्लोमा के एक दोस्त को भी नहीं छोड़ा और उससे 4 लाख रुपये ऐंठ लिए. कुल मिलाकर, ब्लैकमेलिंग के जरिए उसने करीब 18 लाख रुपये वसूले, जबकि एक अन्य मामले में सॉफ्टवेयर कर्मचारी को ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर 7.16 लाख रुपये ठग लिए. इस तरह कुल धोखाधड़ी की यह रकम 25.16 लाख रुपये तक पहुंच गई.

मोबाइल, लैपटॉप और बैंक अकाउंट्स हुए जब्त, आगे की जांच जारी

मामले की गंभीरता को देखते हुए हैदराबाद पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पुख्ता सुरागों के आधार पर जाल बिछाकर आरोपी पवन कुमार को दबोच लिया. पुलिस ने उसके पास से तीन मोबाइल फोन, एक लैपटॉप और एक पेन ड्राइव बरामद की है. इसके अलावा, उसके संचालन से जुड़े दो व्हाट्सएप अकाउंट और तीन संदिग्ध बैंक खातों की भी पहचान की गई है, जिन्हें सीज करने व खंगालने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस काले कारोबार में कोई और भी उसके साथ शामिल था या नहीं. इस घटना ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से बातचीत करने को लेकर बड़ा सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है.

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