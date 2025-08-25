आरी से किए टुकड़े, गर्भवर्ती पत्नी के अंगों को थैलियों में डालकर नदी में फेंका; हैदराबाद से आया रूह खींचने वाला हत्याकांड

Hyderabad Murder Case: हैदराबाद से रूह को झंझोर कर रख देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल, यहाँ एक 27 साल के शख्स ने अपनी पाँच महीने की गर्भवती पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। सिर्फ यही नहीं सबूत मिटाने के लिए उसने पत्नी के शव के टुकड़े-टुकड़े करके मूसी नदी में फेंक दिए। यह घटना पिछले हफ़्ते शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे मेडिपल्ली थाना क्षेत्र के बोडुप्पल इलाके में हुई। वहीँ आरोपी की पहचान एक कैब ड्राइवर के रूप में हुई है।
घरेलू हिंसा का शिकार हो रही महिला
जाकारी के मुताबिक, आरोपी और मृतक विकाराबाद जिले के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि इन दोनों ने जनवरी 2024 में आर्य समाज मंदिर में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद, दोनों हैदराबाद के बोडुप्पल में किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। वहीँ शुरुआती दिनों में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जल्द ही घरेलू कलह बढ़ने लगी। वहीँ अप्रैल 2024 में पत्नी ने विकाराबाद पुलिस में घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई।
इस वजह से बढ़ा झगड़ा
वहीँ इसके बाद गाँव के बुजुर्गों की मौजूदगी में समझौता हो गया। वहीँ मृतका पंजागुट्टा के एक कॉल सेंटर में काम करने लगी थी, लेकिन उसके पति को उसकी गतिविधियों पर शक था। आरोपी ने उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया। मार्च 2025 में महिला गर्भवती हो गई, लेकिन झगड़े बंद नहीं हुए। 22 अगस्त को जब महिला ने कहा कि वह मेडिकल चेकअप के लिए विकाराबाद जाएगी और फिर अपने माता-पिता के घर रहेगी, तो झगड़ा बढ़ गया।
Kejriwal छोड़िए…इन 4 नेताओं ने भी जेल से चलाई सरकार, Amit Shah के विस्फोटक इंटरव्यू के बाद मची हलचल
ब्लेड से किए टुकड़े
पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद आरोपी ने उसकी हत्या करने का फैसला किया। जिसके बाद उसने अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद हेक्सा ब्लेड से शव को टुकड़ों में काट डाला। उसने सिर, हाथ और पैर काटकर प्लास्टिक की थैलियों में भरकर प्रतापसिंगाराम इलाके में मूसी नदी में फेंक दिया। दिल दहला देने वाली बात ये है कि, आरोपी तीन बार नदी में गया और शव के अलग-अलग हिस्सों को वहीं फेंक दिया।