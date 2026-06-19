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मेरे दादा भारतीय सेना में सूबेदार… हाउसिंग सोसाइटी की मीटिंग में बवाल! निवासी को पाकिस्तानी कहने पर भड़का युवक

Hyderabad Society Meeting Controversy:  हैदराबाद के पास एक हाउसिंग सोसाइटी में तब टेंशन हो गया जब मीटिंग में मैनेजिंग कमिटी के सेक्रेटरी ने एक रहने वाले को ‘पाकिस्तानी’ कहा. यह बहस कपरा में जनप्रिय लेक फ्रंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों और मैनेजिंग कमिटी के मेंबर के बीच हुई.

By: Shristi S | Last Updated: June 19, 2026 3:25:51 PM IST

हाउसिंग सोसाइटी में निवासी को पाकिस्तानी कहने पर भड़का शख्स
हाउसिंग सोसाइटी में निवासी को पाकिस्तानी कहने पर भड़का शख्स


Hyderabad Housing Society Dispute: तेलंगाना में हैदराबाद के पास एक हाउसिंग सोसाइटी में तब टेंशन हो गया जब मीटिंग में मैनेजिंग कमिटी के सेक्रेटरी ने एक रहने वाले को ‘पाकिस्तानी’ कहा. यह बहस कपरा में जनप्रिय लेक फ्रंट सोसाइटी में रहने वाले लोगों और मैनेजिंग कमिटी के मेंबर के बीच हुई.

बहस के बाद, गाली-गलौज के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. वीडियो में, रहने वाले को ‘पाकिस्तानी’ कहे जाने पर गुस्सा दिखाते हुए देखा जा सकता है. उस आदमी ने जवाब में कहा कि उसके दादा इंडियन आर्मी में थे और सूबेदार थे. उसने यह भी सवाल उठाया कि कोई उसे पाकिस्तानी कैसे कह सकता है.

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बहस के दौरान आदमी ने क्या कहा?

वायरल वीडियो में आगे दिखाया गया है कि पाकिस्तानी कहे जाने के बाद आदमी धार्मिक गालियों का जवाब दे रहा है. आदमी ने दावा किया कि उसके परिवार का मिलिट्री में सेवा करने का ट्रेडिशन है और यह उसकी नेशनल आइडेंटिटी और देशभक्ति को दिखाता है. उसके दादा इंडियन आर्मी में सूबेदार थे और उसने उन पर की गई धार्मिक गालियों पर सवाल उठाया.

सेक्रेटरी ने मुस्लिम कपल पर आरोप लगाया कि मैं बस यह पूछ रहा हूं कि अगर तुम पाकिस्तानी हो, तो यहां क्यों रह रहे हो? मैं एक इंडियन हूं, मुझे पाकिस्तानी मत कहो,  उस आदमी ने मैनेजिंग कमिटी सेक्रेटरी पर हमला किया. उस आदमी ने आरोप लगाया कि सेक्रेटरी ने उस पर देश में बम प्लांट करने का भी आरोप लगाया, हैदराबाद के ऑनलाइन पोर्टल सियासत ने बताया.

घटना के दौरान पुलिस वाले चुपचाप खड़े रहे

उस आदमी ने मौके पर मौजूद पुलिसवालों के बर्ताव पर भी गुस्सा दिखाते हुए कहा कि इस आदमी ने हमें पाकिस्तानी कहा और हम पर बम प्लांट करने का आरोप लगाया. लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है और मूकदर्शक बनी हुई है. यह पहली बार नहीं है जब मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर ‘पाकिस्तानी’ कहा गया है. पहले भी ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां दाढ़ी वाले मुस्लिम आदमियों को ‘पाकिस्तानी’ कहा गया और दोषियों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई.

Tags: home-hero-pos-6Hyderabadviral video
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