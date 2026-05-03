Hyderabad hit and run: बेटे को मारा टक्कर, पिता को भी 2 किमी तक घसीटा, दिल दहला देगा मामला

Hyderabad hit and run: हैदराबाद के रंगारेड्डी ज़िले के मीरपेट पुलिस स्टेशन इलाके में रोड रेज की एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिससे वहां के लोग घबरा गए. पीड़ित के मुताबिक, एक कार ने एक टू-व्हीलर को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे पीड़ितों, पिता एसके जिलानी और उनके बेटे फैसल और ड्राइवर के बीच हाथापाई हो गई. फैसल को गंभीर चोटें आईं. हादसे के बाद, दोनों पक्षों के बीच गरमागरम बहस हुई. जिलानी कार को रोकने और ड्राइवर से पूछताछ करने की कोशिश में कार के सामने खड़े हो गए.

हालांकि ड्राइवर ने लापरवाही से भागने की कोशिश की जिससे जिलानी बोनट पर गिर गए. इस चौंकाने वाली घटना में ड्राइवर लगभग दो किलोमीटर तक जिलानी को बोनट पर दबाए हुए गाड़ी चलाता रहा, जिससे उनकी जान भी जा सकती थी. बताया जा रहा है कि कार बालापुर चौरास्ता से मंडमल्लम्मा चौरास्ता की ओर तेज़ी से जा रही थी, जिलानी अभी भी बोनट पर थे, और आस-पास के लोग सदमे में देख रहे थे. आखिरकार सतर्क स्थानीय लोगों और दूसरे राहगीरों ने बीच-बचाव करके कार रोक ली.

ड्राइवर को पकड़ने की कोशिशें जारी

अफरा-तफरी का फायदा उठाकर ड्राइवर पीड़ित को छोड़कर मौके से भाग गया. इस बीच, फैसल, जिसे शुरुआती टक्कर और उसके बाद हुई हाथापाई में चोटें आईं, उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसका अभी इलाज चल रहा है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और घटना की जाँच शुरू कर दी है. फरार ड्राइवर की पहचान करने और उसे पकड़ने की कोशिशें जारी हैं. अधिकारी CCTV फुटेज भी देख रहे हैं और घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए चश्मदीदों के बयान इकट्ठा कर रहे हैं.

मंडमलम्मा चौराहे पर, राहगीरों ने बीच-बचाव करके गाड़ी रोक ली, जिससे ड्राइवर को मौके से भागना पड़ा. जिलानी के बेटे फैसल को गंभीर चोटें आईं और उसे पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उसका इलाज चल रहा है.