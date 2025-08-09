बंद पड़े मकान में मिला 10 साल पुराना कंकाल, मोबाइल में मिली 2015 में की गई 84 मिस्ड कॉल, पूरा मामला जान घूम गया पुलिस वाले का दिमाग

Hyderabad Crime News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक पुलिस अफसर जानकारी देते हुए बता रहे हैं कि, आज नामपल्ली मार्केट के पास एक बंद पड़े पुराने घर में एक व्यक्ति का कंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि, ये घर कई वर्षों से बंद था। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो पुलिस ने देखा कि, वहां एक मृत व्यक्ति का कंकाल है। हालांकि, घर का दरवाजा बंद था।

पुलिस ने दरवाजा खोला तो…

पुलिस ने जब घर का दरवाजा खोला तो देखा कि, घर में एक व्यक्ति का कंकाल है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि, ये 4-5 साल पुराना मामला है। पुलिस ने मेडिकल जांच के लिए कंकाल को भेज दिया है। जब मृतक के परिजनों का पता लगाया तो परिजनों ने बताया कि, मृतक का नाम आमिर खान है। मृतक की उम्र 55-60 साल की उम्र बताई जा रही है। मृतक अविवाहित था और घर में अकेले रहता था।

पुलिस ने क्या बताया?

पुलिस ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि, इस घर में कोई नहीं रहता था। मृतक आमिर खान अकेले रहता था। उसके परिवार में 10 सदस्य है, लेकिन मृतक के साथ कोई नहीं रहता था। और तहकीकात करने के बाद जानकारी सामने आया कि, ये घर शादाब और उनकी बहन आयशा के नाम पर ये घर है। इस पूरे मामले की जानकारी मृतक के भाई मुनीर और शकील खान ने दी।







मौके से मिला नोकिया फोन

मृतक के भाई के अनुसार, आमिर खान अविवाहित था और अकेला रहता था। मौके से एक पुराना नोकिया मोबाइल फोन मिला है, जिसमें 2015 से अब तक 84 मिस्ड कॉल दर्ज हैं। इसके अलावा, कंकाल के पास एक पुराना नोट भी मिला है। मौत कब हुई, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। मृतक परिवार के किसी भी सदस्य के संपर्क में नहीं था। पड़ोसियों को लगा कि, शायद मृतक कहीं बाहर चले गए हैं।

एसीपी किशन कुमार ने क्या बताया?

एसीपी किशन कुमार के अनुसार, कंकाल काफी सड़ा हुआ था और छूने पर टूटने लगा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि मौत कई साल पहले हुई होगी। कंकाल को पोस्टमॉर्टम और फोरेंसिक जाँच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि व्यक्ति के एकाकी जीवन के कारण उसकी मौत का पता नहीं चल पाया। एसीपी आसिफनगर किशन कुमार की देखरेख में मामले की विस्तृत जांच जारी है।