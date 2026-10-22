Home > देश > शादी के लिए नहीं थे पैसे, मंदिर में बुजुर्ग महिला की चेन लूटने पहुंचा कपल! CCTV में कैद हुई वारदात, फिर जो हुआ…!

शादी के लिए नहीं थे पैसे, मंदिर में बुजुर्ग महिला की चेन लूटने पहुंचा कपल! CCTV में कैद हुई वारदात, फिर जो हुआ…!

Hyderabad Crime: हैदराबाद के वनास्थलीपुरम स्थित मंदिर में 60 वर्षीय महिला की सोने की चेन लूटने के आरोप में आंध्र प्रदेश के एक प्रेमी जोड़े को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस के मुताबिक, दोनों शादी के लिए पैसे जुटाना चाहते थे और CCTV फुटेज से उनकी पहचान हुई.

By: Kajal Jain | Published: October 22, 2026 5:31:32 PM IST

शादी के लिए पैसों की कमी पड़ी तो प्रेमी जोड़े ने रची खौफनाक साजिश: 60 साल की महिला से लूटी सोने की चेन, फिर सीसीटीवी ने ऐसे खोला राज
शादी के लिए पैसों की कमी पड़ी तो प्रेमी जोड़े ने रची खौफनाक साजिश: 60 साल की महिला से लूटी सोने की चेन, फिर सीसीटीवी ने ऐसे खोला राज


Hyderabad Crime: हैदराबाद से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां आंध्र प्रदेश के एक यंग कपल को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि उन्होंने अपनी शादी के खर्च के लिए पैसे जुटाने के वास्ते एक 60 साल की बुजुर्ग महिला की सोने की चेन लूट ली थी. वनास्थलीपुरम इलाके के श्री राजराजेश्वरी मंदिर में हुई इस वारदात ने सबको हैरान कर दिया है. पुलिस ने महज दो दिनों के भीतर सीसीटीवी फुटेज और अन्य टेक्निकल लेड्स की मदद से दोनों आरोपियों को धर दबोचा और इस सनसनीखेज वारदात का पर्दाफाश कर दिया.

मंदिर में अकेली महिला को बनाया निशाना

यह पूरी घटना सुबह के वक्त हुई जब 60 साल की रामुलamma (रामुलम्मा) मंदिर में अकेले अपना काम कर रही थीं. उस वक्त वहां ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे. इसी सूनेपन का फायदा उठाकर एक यंग लड़का और लड़की उनके पास पहुंचे. पुलिस के मुताबिक, पहले उन्होंने महिला की मदद करने का नाटक किया, लेकिन वह सिर्फ एक बहाना था. जैसे ही मौका मिला, कपल ने महिला का मुंह बंद कर दिया ताकि वह चीख न सकें और उनके गले से करीब तीन तोले की सोने की चेन झपट ली. इसके बाद दोनों एक टू-व्हीलर (दोपहिया वाहन) पर सवार होकर मौके से फरार हो गए.

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कौन हैं आरोपी और क्या थी इनकी प्लानिंग?

पुलिस पूछताछ में आरोपियों की पहचान आंध्र प्रदेश के माचेरला निवासी 23 साल के दुर्गा रमना रेड्डी और काकीनाडा की रहने वाली 24 साल की तेंका वरलक्ष्मी के रूप में हुई है. दोनों पिछले डेढ़ साल से एक-दूसरे को जानते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे. इस तंगी से पार पाने के लिए उन्होंने कोई सही रास्ता चुनने के बजाए जुर्म का रास्ता चुना. उन्होंने पहले मंदिर की रेकी की थी और यह जान लिया था कि सुबह के वक्त वहां भीड़ कम होती है. इसी सुनसान समय और अकेली बुजुर्ग महिला को देखकर उन्होंने इस लूट की साजिश रची थी.

सीसीटीवी फुटेज ने बदल दी बाजी, पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों प्रेमी

घटना के बाद पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए इलाके के तमाम सीसीटीवी फुंटेज को खंगालना शुरू किया और दोनों के भागने के रूट को ट्रैक किया. पुलिस की मुस्तैदी और पुख्ता सुरागों के आधार पर 20 अक्टूबर को सुबह करीब 9 बजे कमलानायक के पास से दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस घटना के बाद पुलिस ने महिलाओं, खासकर बुजुर्ग महिलाओं को सलाह दी है कि सुनसान जगहों पर अकेले जाते वक्त या सोना-जेवर पहनकर निकलते वक्त खास सावधानी बरतें. फिलहाल पुलिस चोरी की गई चेन की बरामदगी और इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस कपल ने पहले भी किसी अन्य अपराध को अंजाम दिया है या नहीं.

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Tags: Hyderabad news
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