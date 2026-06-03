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दिल्ली पुलिस और ATS की बड़ी कार्रवाई, मुंबई अंडरवर्ल्ड-ISI लिंक मामले में हुजैफा फारूक गिरफ्तार

Huzaifa Farooq Arrested: हुजैफा फारूक को मुंबई में महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया. जांचकर्ताओं का मानना ​​है कि आरोपी का आईएसआई-अंडरवर्ल्ड के आतंकी नेटवर्क से लिंक है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 3, 2026 11:02:13 AM IST

मुंबई अंडरवर्ल्ड-ISI लिंक मामले में हुजैफा फारूक गिरफ्तार
मुंबई अंडरवर्ल्ड-ISI लिंक मामले में हुजैफा फारूक गिरफ्तार


महाराष्ट्र एटीएस और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने संयुक्त अभियान चलाकर हुजैफा को मुंबई से गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसियों के अनुसार, उसके पाकिस्तान में मौजूद एक हैंडलर से संबंध थे. यह गिरफ्तारी संदिग्ध आतंकी नेटवर्क की जांच के दौरान की गई है. जांच एजेंसियां अभी मुंबई अंडरवर्ल्ड-आईएसआई लिंक की जांच कर रही हैं.

कौन है हुजैफा?

जांच एजेंसियों के अनुसार हुजैफा फारूक डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी सहयोगी सैयद मुदस्सर हुसैन उर्फ ​​मुन्ना झिंगड़ा के संपर्क में था , जिसके बारे में माना जाता है कि वह पाकिस्तान में रहता है. मुन्ना झिंगड़ा पर इस मामले के सिलसिले में पहले गिरफ्तार किए गए कई आतंकी संदिग्धों के हैंडलर के रूप में काम करने का आरोप है. 

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कई दिनों से एजेंसियां कर रही थी जांच

जानकारी के मुताबिक हुजैफा फारूक की तलाश में सुरक्षा एजेंसियां पिछले तीन दिनों से महाराष्ट्र के विभिन्न स्थानों पर लगातार छापेमारी कर रही थीं. लंबी तलाश के बाद बुधवार को उसे मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया. अधिकारियों का मानना है कि यह गिरफ्तारी जांच के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि हुजैफा के पास नेटवर्क के संचालन, उसके संपर्कों और गतिविधियों से जुड़ी अहम जानकारी है, जिससे मामले में कई महत्वपूर्ण खुलासे हो सकते हैं.

कोर्ट में किया जा सकता है पेश

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल द्वारा हुजैफा को स्थानीय अदालत में पेश किए जाने और आगे की पूछताछ और जांच के लिए उसे दिल्ली लाने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग किए जाने की उम्मीद है. 

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Tags: Delhi PoliceHuzaifa FarooqMumbai ATS
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