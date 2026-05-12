रात के दो बजे, पति को करंट लगाया और फिर… पत्नी का खौफनाक चेहरा! प्रेमी संग रची साजिश

Maharashtra Crime News: एक बार फिर एक ऐसी घटना सामने आई है, जो रिश्तों पर विश्वास पर सवाल उठाती है. महाराष्ट्र में एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की जान लेने की कोशिश की. जब उससे इसके पीछे की वजह पूछी गई, तो उसने बताया कि उसका पति उसके और उसके प्रेमी के बीच रुकावट बन रहा था. इसके कारण दोनों ने मिलकर उसे मौत के घाट उतारने की प्लानिंग की. हालांकि पुलिस को इस बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

पति को पता चलने पर हत्या की कोशिश

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ये मामला महाराष्ट्र के यवतमाल के कलम तहसील के पांगड़ी गांव का है. यहां पर वडगांव जंगल थाना पुलिस में एक व्यक्ति ने शिकायत दी. उसने बताया कि उसका नाम गजानन मोरे है. उसकी पत्नी के उसके ही गांव के रहने वाले विष्णु कडू अत्राम से अवैध संबंध थे. इसके बारे में पीड़ित को पता चल गया था. इसके कारण महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर दी.

पति ने लगाया आरोप

पीड़ित पति ने आरोप लगाया है कि 3 मई को रात लगभग 2 बजे पति गजानन घर में सो रहा था. इसी दौरान उसकी पत्नी ने एल्यूमीनियम के तार को बिजली के तार से जोड़कर उसे करंट लगा दिया. अचानक से करंट लगने के कारण वो जाग गया. उसकी दोनों ऊपरी बाहों पर जलने के निशान हो गए. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घर से बिजली के तार और एल्यूमीनियम तार जब्त कर लिए हैं.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने जांच के बाद 8 मई को पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. इसके बाद पत्नी कवड़ी मोरे और कथित प्रेमी विष्णु अत्राम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. वहीं पुलिस ने सब-इंस्पेक्टर भाऊराव बोकडे को मामले की जांच सौंपी है.