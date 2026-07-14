गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’

Washim Murder Case: महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण उसने उसे मौत के घाट उतार दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि उसने अपने तीन बच्चों के सामने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश निवासी सलमान खान अपनी पत्नी हसीना बानो और तीन बच्चों के साथ कार में सफर कर रहा था. सफर के दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई.

कहा जा रहा है कि आरोपी पति अपनी पत्नी पर लंबे समय से शक करता था. इसी बात को लेकर कार में दोनों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान आरोपी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं.

चलती कार में लोहे की रॉड से हत्या

आरोपी ने चलती कार में ही लोहे की रॉड से अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बावजूद पति का गुस्सा शांत हो गया, तो उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस पूरी घटना के बीच उसके बच्चे भी कार में ही मौजूद थे. वे तीनों अपनी मां को बचाने में असहाय रहे. उनके पिता ने उनके सामने ही उनकी मां की हत्या कर दी.

अलग-अलग जगह पर लेकर घूमता रहा शव

हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी के शव को कार में रखकर कई घंटों तक अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा. इसके बाद वो महाराष्ट्र के वाशिम जिले पहुंचा और वहां उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया. आरोपी ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

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