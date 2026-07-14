Home > क्राइम > गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’

गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’

महाराष्ट्र से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक पति ने अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी को चलती कार में मौत के घाट उतार दिया. इसके बाद वो उसकी लाश को लेकर अलग-अलग जगहों पर घंटों घूमता रहा.

By: Deepika Pandey | Published: July 14, 2026 3:23:24 PM IST

महाराष्ट्र मर्डर केस
महाराष्ट्र मर्डर केस


Washim Murder Case: महाराष्ट्र के वाशिम जिले से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां एक पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके कारण उसने उसे मौत के घाट उतार दिया. हैरान करने वाली बात ये है कि उसने अपने तीन बच्चों के सामने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. जानकारी के अनुसार, उत्तर प्रदेश निवासी सलमान खान अपनी पत्नी हसीना बानो और तीन बच्चों के साथ कार में सफर कर रहा था. सफर के दौरान किसी बात को लेकर बहस हो गई. 

कहा जा रहा है कि आरोपी पति अपनी पत्नी पर लंबे समय से शक करता था. इसी बात को लेकर कार में दोनों के बीच विवाद हो गया. इस दौरान आरोपी का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दीं.

You Might Be Interested In

चलती कार में लोहे की रॉड से हत्या

आरोपी ने चलती कार में ही लोहे की रॉड से अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. इससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बावजूद पति का गुस्सा शांत हो गया, तो उसने कथित तौर पर अपनी पत्नी का गला घोंट दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. इस पूरी घटना के बीच उसके बच्चे भी कार में ही मौजूद थे. वे तीनों अपनी मां को बचाने में असहाय रहे. उनके पिता ने उनके सामने ही उनकी मां की हत्या कर दी. 

अलग-अलग जगह पर लेकर घूमता रहा शव

हत्या करने के बाद आरोपी पत्नी के शव को कार में रखकर कई घंटों तक अलग-अलग जगहों पर घूमता रहा. इसके बाद वो महाराष्ट्र के वाशिम जिले पहुंचा और वहां उसने पुलिस के सामने सरेंडर किया. आरोपी ने पुलिस को पूरी घटना के बारे में बताया. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. 

ये भी पढ़ें: ‘डार्लिंग-डार्लिंग’ कहकर कार में ही बन गया हैवान, सीट पर युवती को बनाया शिकार;

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

डेंटल प्रॉब्लम्स की छुट्टी! ब्रश के बिना ऐसे रखें मुंह...

July 13, 2026

ज्यादा खरबूजे के बीज खाने के नुकसान

July 13, 2026

किन लोगों को नहीं खाना चाहिए नॉनवेज?

July 13, 2026

कितनी पढ़ी-लिखी हैं एक्ट्रेस तृषा कृष्णन?

July 13, 2026

सावधान! इन 8 गलतियों से तेजी से भागता है शुगर...

July 13, 2026

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए क्या खाएं?

July 12, 2026
गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’
गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’
गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’
गैर मर्द के साथ संबंध बना रही थी पत्नी! पति को हुआ शक, कार में बच्चों के सामने बना ‘हैवान’