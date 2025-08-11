Home > देश > राखी बांधने पहुंची फॉर्म हाउस, भाई-भाभी की लाश देख फट गया बहन का कलेजा, मामला जान निकल पड़ेंगी चीखें

Rajasthan News: राजस्थान के पाली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने सोजत के पास लुंडावास गाँव स्थित अपने फार्म हाउस पर जहर खाकर खुद को जान से खत्म कर लिया।

Published By: Heena Khan
Published: August 11, 2025 09:38:32 IST

Rajasthan News: राजस्थान के पाली से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल यहाँ पति-पत्नी ने आत्महत्या कर ली। दोनों ने सोजत के पास लुंडावास गाँव स्थित अपने फार्म हाउस पर जहर खाकर खुद को जान से खत्म कर लिया। जैसे ही इस मामले की जानकारी सोजत के डीएसपी जेठू सिंह करनौत और सीआई देवीदान बारहठ को मिली वैसे ही अधिकारी मौके पर पहुँचे और दोनों पति-पत्नी के शवों को सोजत अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि पति  56 वर्षीय का था जिसका नाम राजेंद्र सोनी था। वहीँ उनकी पत्नी 46 वर्षीय राधा उनके साथ मौजूद थीं। 

फॉर्म हाउस में दी जान 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, मृतक राजेंद्र सोनी की सोजत के सब्जी मंडी इलाके में मैना ज्वैलर्स नाम से दुकान है। वहीँ राजेंद्र का सोजत-जोधपुर स्टेट हाईवे पर लुंडावास गाँव में एक फार्म हाउस भी है, जहाँ से शनिवार को दोनों के शव मिला है। सोजत सिटी थाना प्रभारी देवीदान चारण ने इस बात की जानकारी दी कि मृतक दंपत्ति हमेशा बाइक से सोजत के साथ फार्म हाउस जाती रहती थी। बताया जा रहा है दोनों दो बच्चों के माता पिता थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, मृतक की बेटी शादीशुदा थी। वहीँ उनका बेटा उन्ही के साथ रहता था। 

बहन ने देखा भयानक मंजर 

पति-पत्नी के बारे में तब पता चला जब राजेंद्र सोनी की बहन रक्षाबंधन के मौके पर अपने बड़े भाई को राखी बांधने आई। जैसे ही वह फार्म हाउस पहुंची तो उसके सामने भाई और भाभी के शव पड़े थे, जिन्हें देखकर बहन के होश उड़ गए। दोनों शवों के पास जहर की शीशी पड़ी थी। आशंका जताई जा रही है कि पति-पत्नी ने आत्महत्या की है। पुलिस ने जानकारी दी कि घटनास्थल पर उल्टी भी मिली है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि दंपत्ति ने कोई जहरीला पदार्थ खाया है। हालांकि, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि दोनों की मौत कैसे हुई। 

