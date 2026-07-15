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स्पा सेंटर के अंदर चल रहा था देह व्यापार, पुलिस को देखते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां; बताया- कितना रेट होता था फिक्स

Palghar Human Trafficking: खुफिया जानकारी पर पुलिस स्पा सेंटर के अंदर पहुंची तो लड़के-लड़कियां यहां पर बेहद आपत्तिजनक हालत में मिले.

By: JP Yadav | Published: July 15, 2026 9:03:43 AM IST

स्पा सेंटर के अंदर चल रहा था देह व्यापार, पुलिस को देखते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां; बताया- कितना रेट होता था फिक्स
स्पा सेंटर के अंदर चल रहा था देह व्यापार, पुलिस को देखते ही भागने लगे लड़के-लड़कियां; बताया- कितना रेट होता था फिक्स


Palghar Human Trafficking: देशभर से स्पा सेंटर और मसाज सेंटर चलाने की आड़ में युवक-युवतियों के अनैतिक कृत्य के मामले सामने आते रहते हैं. पुलिस की सख्ती के बावजूद इस तरह के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. इस कड़ी में महाराष्ट्र के पालघर से ऐसा ही मामला सामने आया है. शिकायत मिलने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मसाज सेवाओं की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति गिरोह का पर्दाफाश किया है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने मुंबई के पड़ोसी जिले पालघर के नालासोपारा पश्चिम स्थित एक स्पा सेंटर से चल रहे देह व्यापार का खुलासा करते हुए 2  शातिर लोगों को गिरफ्तार किया है. इस अभियान में 6 युवतियों को मुक्त भी कराया गया है. बताया जा रहा है कि ये युवतियां अपनी मर्जी से इस अनैतिक कार्य में लिप्त थीं. वहीं, गिरफ्तार आरोपियों की नाम महेश चह्वाण (22) और कमलेश पाठक हैं. बताया जा रहा है कि यहां 5000 रुपये में जिस्म का सौदा तय होता था. 

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इससे पहले जुलाई के पहले सप्ताह में मुंबई के साकीनाका इलाके में स्थित एक स्पा सेंटर में मुंबई की MIDC पुलिस ने वेश्यावृत्ति गिरोह का पर्दाफाश किया था. मौके पर MIDC पुलिस ने स्पा मालिक रुकाया अनीस अहमद शेख को गिरफ्तार कर लिया था. 

3 जुलाई को भी पुलिस ने की थी कार्रवाई

यह छापा 3 जुलाई को मारा गया था, जिसमें 3 अन्य आरोपी यशस्वी संजय सिंह और विशाल लक्ष्मी मुंडा मौके से फरार हो गए हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है. साकीनाका इलाके में पुलिस अधिकारियों को सूचना मिली थी कि यहां स्थित एक स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार करते हैं. सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने यहां पर फर्जी ग्राहक भेजा. 

साकीनाका में भी पुलिस कर चुकी है कार्रवाई

इसके बाद मुंबई के साकीनाका इलाके में स्थित एक स्पा सेंटर में  मसाज सेवाओं की आड़ में चल रहे वेश्यावृत्ति गिरोह का पर्दाफाश किया है.  संदेह की पुष्टि होने के बाद MIDC पुलिस की एक विशेष टीम ने छापेमारी की. छापेमारी के दौरान 4 युवतियों को रेस्क्यू किया गया. जांच में पता चला कि स्पा एक वैध मसाज पार्लर के रूप में चल रहा था, जबकि वास्तव में मालिक और प्रबंधक कथित तौर पर युवतियों को वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहे थे.  

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तमिलनाडु में पकड़ा चुका है ऐसा ही मामला

पिछले दिनों तमिलनाडु के नमक्कल जिले में स्पा और मसाज सेंटर्स की आड़ में चल रही अनैतिक गतिविधियों का खुलासा हुआ था. पुलिस ने छापेमारी के दौरान 4 स्पा सेंटरों से 18 महिलाओं को मुक्त कराया और 4 प्रबंधकों को हिरासत में लिया. 

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Tags: Mumbai Crime News
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