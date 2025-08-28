Home > देश > Mohan Bhagwat: ‘कम से कम तीन संतानें होनी चाहिए’, ऐसा क्यों बोले संघ प्रमुख मोहन भागवत, वजह भी बताया

100 years Of RSS: मोहन भागवत ने अपने संबोधन में जन्म दर का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। जिनके तीन बच्चे नहीं हुए, वे विलुप्त हो गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि तीन बच्चे होने से तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है

Published By: Ashish Rai
Published: August 28, 2025 20:04:27 IST

Mohan Bhagwat(फोटो क्रेडिट, ANI)
Mohan Bhagwat(फोटो क्रेडिट, ANI)

Mohan Bhagwat speech: आरएसएस शताब्दी वर्ष समारोह का तीसरा दिन प्रश्नोत्तर सत्र का रहा। इस दौरान कई प्रश्न पूछे गए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। इनमें से एक प्रश्न यह था कि तकनीक और आधुनिकीकरण के युग में संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण की चुनौती को आरएसएस किस रूप में देखता है? इसके जवाब में संघ प्रमुख ने कहा कि तकनीक और आधुनिकता, शिक्षा के विरोधी नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है, नई तकनीक आती है। तकनीक का उपयोग करना मनुष्य के हाथ में है। इसके दुष्प्रभावों से बचना चाहिए। तकनीक मनुष्य की दास होनी चाहिए, मनुष्य तकनीक का दास न बने। इसलिए शिक्षा आवश्यक है। भागवत ने कहा कि शिक्षा केवल जानकारी रटने के बारे में नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को संस्कारवान बनाना है।

नई शिक्षा नीति लाना आवश्यक था

उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में पंचकोशी शिक्षा अर्थात पाँच-स्तरीय समग्र शिक्षा का प्रावधान है। सरसंघचालक ने कहा कि हमारे देश की शिक्षा कई वर्ष पहले विलुप्त हो गई थी या कर दी गई थी। इस देश पर शासन करने के लिए नई शिक्षा का निर्माण किया गया था। लेकिन आज हम स्वतंत्र हैं, इसलिए हमें ऐसी शिक्षा की ज़रूरत है जो लोगों में गर्व पैदा करे, न कि सिर्फ़ राज्य चलाए।

भागवत ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रयास किया गया है। मैंने सुना है कि कुछ काम हुआ है और कुछ और होने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि मैंने सुना है कि आजकल विदेश सेवा में काम करने वालों को जॉब के दौरान शराब पीने के शिष्टाचार सिखाए जाते हैं। हो सकता है उन्हें इसकी आवश्यकता हो क्योंकि विदेशों में ऐसी ही प्रथा है, हालाँकि इसे सामान्य बनाने की क्या ज़रूरत है।

किसी भी भाषा को सीखने में कोई समस्या नहीं है

भागवत ने कहा कि हम अंग्रेज़ नहीं हैं। हम अंग्रेज़ नहीं बनना चाहते, लेकिन यह एक भाषा है और इसे सीखने में कोई समस्या नहीं है। नई शिक्षा नीति में जो पंचकोशी शिक्षा की व्यवस्था बनाई गई है, वह धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। संघ प्रमुख ने कहा कि संगीत, नाटक जैसे विषयों में रुचि जगाई जानी चाहिए, लेकिन किसी भी चीज़ को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अनिवार्य किए गए विषयों में सभी को समस्याएँ होती हैं।

शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए

संघ प्रमुख ने कहा कि वैदिक काल की 64 कलाओं से लिए जा सकने वाले विषयों को लिया जाना चाहिए। गुरुकुल और आधुनिक शिक्षा को एक साथ लाया जाना चाहिए। आधुनिक शिक्षा को गुरुकुल प्रणाली से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। फ़िनलैंड में दुनिया की सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली है, जो पारंपरिक और आधुनिकता का एक समावेशी तंत्र है। संस्कृत को इस तरह लाया जाना चाहिए कि शिक्षार्थी उसका आनंद लेते हुए उसे आसानी से आत्मसात कर सकें। कम से कम हर भारतीय को यह पता होना चाहिए कि यह कार्य प्रगति पर है।

तीन बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में जन्म दर का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि कम से कम तीन बच्चे होने चाहिए। जिनके तीन बच्चे नहीं हुए, वे विलुप्त हो गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कहते हैं कि तीन बच्चे होने से तीनों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। साथ ही, व्यक्ति सामंजस्य बिठाना भी सीखता है। इसलिए, तीन बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं।

अखंड भारत की भावना से सभी आगे बढ़ते हैं

मोहन भागवत ने कहा कि संघ ने विभाजन का विरोध किया था, लेकिन उस समय संघ की ताकत क्या थी? संघ की सलाह पर समाज साथ नहीं दे रहा था क्योंकि उस समय समाज गांधीजी के विचारों के साथ आगे बढ़ रहा था। उन्होंने देश के विभाजन का भी विरोध किया था, हालाँकि  बाद में कुछ कठिनाइयों की वजह से उन्हें सहमत होना पड़ा। अगर अखंड भारत की भावना फिर से आएगी, तो सबकी प्रगति होगी, सब शांति से रहेंगे। उन्होंने कहा कि एक दिन सोया हुआ आदमी जाग जाएगा। अखंड भारत राजनीतिक नहीं है।

