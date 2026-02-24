Home > देश > HPV Vaccination Swastha Nari: सर्वाइकल कैंसर पर बड़ा वार, देशभर में शुरू होगा एचपीवी टीकाकरण अभियान; यहां जानें जरुरी जानकारी

Swastha Nari mission: 'स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान' को भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ आउटरीच पहल बताया गया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 24, 2026 7:35:32 PM IST

HPV Vaccination Swastha Nari: सरकार 14 साल और उससे ज़्यादा उम्र की लड़कियों के लिए पूरे देश में ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू करने वाली है. इसमें सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए गार्डासिल जैब मुफ़्त दिया जाएगा. आने वाले हफ़्तों में पूरे देश में लागू होने वाले इस वॉलंटरी प्रोग्राम का मकसद जान बचाने वाले इम्यूनाइज़ेशन तक सभी की पहुँच बढ़ाना और महिलाओं को होने वाले सबसे आम कैंसर में से एक के खिलाफ़ भारत की लड़ाई को मज़बूत करना है.

अधिकारियों ने कहा कि प्रोग्राम के तहत दी जाने वाली क्वाड्रीवैलेंट HPV वैक्सीन HPV टाइप 16 और 18 – जो सर्वाइकल कैंसर के ज़्यादातर मामलों के लिए ज़िम्मेदार हैं – के साथ-साथ टाइप 6 और 11 से भी बचाती है.

क्या है इसका साइंटिफिक सपोर्ट?

 इस पहल के लिए साइंटिफिक सपोर्ट पर ज़ोर देते हुए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक “दुनिया भर के मज़बूत और भारतीय साइंटिफिक सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि बताई गई उम्र की लड़कियों को दी जाने वाली एक डोज़ मज़बूत और टिकाऊ सुरक्षा देती है.” मज़बूत दुनिया भर के मज़बूत और भारतीय साइंटिफिक सबूतों का हवाला देते हुए, एक सीनियर सूत्र ने बताया कि बताई गई उम्र के ग्रुप में दी जाने वाली एक डोज़ “मज़बूत और टिकाऊ सुरक्षा” देती है. 

पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया, “नेशनल प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन अपनी मर्ज़ी से और मुफ़्त होगा, जिससे सभी सोशियो-इकोनॉमिक ग्रुप्स को बराबर पहुँच मिलेगी.”

‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार’ ड्राइव क्या है?

‘स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान’ को भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए अब तक की सबसे बड़ी हेल्थ आउटरीच पहल बताया गया है. मिनिस्ट्री ऑफ़ हेल्थ एंड फ़ैमिली वेलफ़ेयर (MoHFW) और मिनिस्ट्री ऑफ़ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट (MoWCD) ने मिलकर इस देशव्यापी कैंपेन को चलाया, जिसमें 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स (CHCs), ज़िला अस्पतालों और दूसरी सरकारी हेल्थ सुविधाओं पर लाखों हेल्थ कैंप लगाए गए. इस पहल का फ़ोकस कम्युनिटी लेवल पर महिलाओं को ध्यान में रखकर बचाव करने वाली, बढ़ावा देने वाली और इलाज वाली हेल्थकेयर सर्विस देने पर था. 

कैसे मिलेगा इससे फायदा 

इसने नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियों, एनीमिया, टीबी और सिकल सेल बीमारी के लिए स्क्रीनिंग, जल्दी पता लगाने और इलाज के लिंक को मज़बूत किया. साथ ही, इसने एंटीनेटल केयर, इम्यूनाइज़ेशन, न्यूट्रिशन सपोर्ट, पीरियड्स की साफ़-सफ़ाई के बारे में जागरूकता, और लाइफस्टाइल और मेंटल हेल्थ में दखल के ज़रिए माँ, बच्चे और किशोर की हेल्थ को बढ़ावा दिया.

इस कैंपेन का मकसद कम्युनिटी को हेल्दी ज़िंदगी जीने के लिए मोबिलाइज़ करना भी था, जिसमें मोटापे की रोकथाम, बेहतर न्यूट्रिशन और अपनी मर्ज़ी से ब्लड डोनेशन पर खास ज़ोर दिया गया, और मज़बूत महिलाओं के ज़रिए हेल्दी परिवार बनाने के बड़े लक्ष्य को मज़बूत किया गया.

