HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग

मनाली, हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट

HP News: भारी बारिश के चलते मनाली पिछले चार दिनों से देश-दुनिया से कटा हुआ है। जगह-जगह सड़कों के टूट जाने से यातायात पूरी तरह ठप पड़ा है। हालात यह हैं कि स्थानीय लोगों को रोजमर्रा का सामान तीन किलोमीटर दूर से ढोकर लाना पड़ रहा है।

लगातार बारिश से आ रही सड़क निर्माण में बाधा

मनाली के पास चचोगा नामक स्थान पर पीडब्ल्यूडी विभाग पिछले दो दिनों से जेसीबी मशीनों की मदद से अस्थायी सड़क बनाकर मार्ग को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लगातार बारिश के कारण काम में बाधा आ रही है। सुबह से मौसम साफ रहने के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक यह मार्ग खोल दिया जाएगा। इसके खुलते ही मनाली से कुल्लू को लेफ्ट बैंक मार्ग के जरिये जोड़ा जा सकेगा और लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

फिलहाल मनाली से कुल्लू जाने के लिए लोगों को तीन किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा है। मुख्य राइट बैंक मार्ग कई स्थानों पर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिसे बहाल होने में अभी कई दिन लग सकते हैं।

स्थायी समाधान के लिए, हो फ्लाईओवर का निर्माण

चचोगा गांव के पंचायत प्रतिनिधि मोहन सिंह ने कहा कि यह मार्ग नमी के कारण अक्सर धसकता रहता है और स्थायी समाधान के लिए यहां फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए। वहीं, एसडीएम मनाली रमन शर्मा ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत में बताया कि बारिश रुकने पर सड़क बहाली का काम तेजी से किया जा रहा है और अगर मौसम ने साथ दिया तो शाम तक मार्ग खोल दिया जाएगा। साथ ही मनाली–कुल्लू राइट बैंक मार्ग पर भी बहाली कार्य शुरू कर दिया गया है।

चार दिन से अलग-थलग पड़े मनाली के लोगों की परेशानी अब मौसम पर निर्भर है।