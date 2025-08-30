Home > देश > HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग

HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग

HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग, स्थायी समाधान के लिए हो फ्लाईओवर का निर्माण

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 30, 2025 19:04:33 IST

HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग
HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग

मनाली, हिमाचल प्रदेश से अनुराग शर्मा की रिपोर्ट 
HP News: भारी बारिश के चलते मनाली पिछले चार दिनों से देश-दुनिया से कटा हुआ है। जगह-जगह सड़कों के टूट जाने से यातायात पूरी तरह ठप पड़ा है। हालात यह हैं कि स्थानीय लोगों को रोजमर्रा का सामान तीन किलोमीटर दूर से ढोकर लाना पड़ रहा है।

लगातार बारिश से आ रही सड़क निर्माण में बाधा 

मनाली के पास चचोगा नामक स्थान पर पीडब्ल्यूडी विभाग पिछले दो दिनों से जेसीबी मशीनों की मदद से अस्थायी सड़क बनाकर मार्ग को बहाल करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लगातार बारिश के कारण काम में बाधा आ रही है। सुबह से मौसम साफ रहने के चलते उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक यह मार्ग खोल दिया जाएगा। इसके खुलते ही मनाली से कुल्लू को लेफ्ट बैंक मार्ग के जरिये जोड़ा जा सकेगा और लोगों को कुछ राहत मिलेगी।

Maratha Reservation: मनोज जरांगे की महाराष्ट्र सरकार को आखिरी चेतावनी, बढ़ने वाली है मुंबईकरों की परेशानी

फिलहाल मनाली से कुल्लू जाने के लिए लोगों को तीन किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचना पड़ रहा है। मुख्य राइट बैंक मार्ग कई स्थानों पर पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है, जिसे बहाल होने में अभी कई दिन लग सकते हैं।

स्थायी समाधान के लिए, हो फ्लाईओवर का निर्माण 

चचोगा गांव के पंचायत प्रतिनिधि मोहन सिंह ने कहा कि यह मार्ग नमी के कारण अक्सर धसकता रहता है और स्थायी समाधान के लिए यहां फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए। वहीं, एसडीएम मनाली रमन शर्मा ने इंडिया न्यूज़ से बातचीत में बताया कि बारिश रुकने पर सड़क बहाली का काम तेजी से किया जा रहा है और अगर मौसम ने साथ दिया तो शाम तक मार्ग खोल दिया जाएगा। साथ ही मनाली–कुल्लू राइट बैंक मार्ग पर भी बहाली कार्य शुरू कर दिया गया है।

ऐसा हुआ कि Congress पर जमकर फायर हुए CM हिमंत बिस्वा सरमा, बोले- ‘बिहार की जनता…’

चार दिन से अलग-थलग पड़े मनाली के लोगों की परेशानी अब मौसम पर निर्भर है।

Tags: himachal disasterhimachal manaliHimachal Newshimachal pradeshHP Newskullu manali
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

घर पर बनाए बच्चों के लिए स्वादिष्ट और बाजार जैसी...

September 1, 2025

रागी रोटी से करे अपने सुगर लेवल को कंट्रोल और...

September 1, 2025

झटपट तैयार करें मूंग दाल हलवा, स्वाद ऐसा कि उंगलियां...

September 1, 2025

किस समय पर चाय पीना होता है सबसे सही? जानें

August 31, 2025

खाली पेट अदरक को चबाने से क्या होता है?

August 31, 2025

लाल मिर्च खाने के 5 बड़े नुकसान

August 31, 2025
HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग
HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग
HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग
HP News: चार दिन बाद भी मनाली का संपर्क कटा, रोजमर्रा की वस्तुएं ढोकर ला रहे लोग
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?