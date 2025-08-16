Home > देश > HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते

HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते

HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 16, 2025 19:22:53 IST

HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते
HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते

चम्बा हिमाचल से संवाददाता की खास रिपोर्ट 
HP News: लगातार बारिश और तेज़ हवाओं के चलते चम्बा ज़िले के चबा और चुवाड़ी क्षेत्रों में कई जगह सड़क मार्ग पर पेड़ गिरकर यातायात पूरी तरह ठप हो गया। गांवों का संपर्क कटने से एम्बुलेंस, राशन और अन्य जरूरी सामान की सप्लाई रुक गई। घटना की सूचना वन विभाग और लोक निर्माण विभाग (PWD) को तुरंत दी गई, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी न तो राहत दल पहुंचे और न ही कोई मशीनरी भेजी गई।

विधयक संग स्थानीय लोगों की पहल 

इस स्थिति में स्थानीय लोगों ने खुद ही कुल्हाड़ी और आरी उठाकर पेड़ हटाने का काम शुरू कर दिया। इस कठिन समय में चुवाड़ी के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक जनक राज भी मौके पर पहुंचे और जनता के साथ मिलकर पेड़ काटने में जुट गए। यह कदम खास इसलिए भी सराहनीय है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, इसके बावजूद विपक्ष के विधायक ने राजनीति से ऊपर उठकर आम लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राहत कार्य में सक्रिय भागीदारी निभाई।

Jan Suraj: जन सुराज पार्टी ने हज भवन में बिहार बदलाव कांफ्रेंस का किया सफल आयोजन

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विधायक जनक राज ने केवल निगरानी नहीं की बल्कि खुद पेड़ काटने और मलबा हटाने में श्रमदान किया। हाथ में कुल्हाड़ी लेकर, बारिश और फिसलन भरी सड़कों पर उन्होंने घंटों तक ग्रामीणों के साथ काम किया। उनकी मौजूदगी से लोगों का मनोबल बढ़ा और सभी ने मिलकर मुख्य मार्ग को आंशिक रूप से खोल दिया, जिससे फंसे हुए वाहनों को निकलने का रास्ता मिल सका।

ग्रामीणों ने की प्रसंशा 

ग्रामीणों ने विधायक जनक राज की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली जनसेवक वही है, जो संकट की घड़ी में राजनीति नहीं, बल्कि सेवा को प्राथमिकता देता है। एक बुजुर्ग ग्रामीण ने कहा, “सरकार की मशीनरी नदारद थी, लेकिन हमारे विधायक हमारे साथ खड़े थे। यही असली नेता की पहचान है।”

लोगों ने प्रशासन से सवाल किया कि अगर ग्रामीण और एक विधायक मिलकर सड़क खोल सकते हैं तो सरकारी दल समय पर क्यों नहीं पहुंचा? उन्होंने मांग की है कि आपदा-प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत संसाधन भेजे जाएं, ताकि भविष्य में जनता को अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह काम न करना पड़े।

Janmashtmi: झांसी जेल में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का आयोजन

यह घटना न केवल हिमाचल के लोगों की आत्मनिर्भरता का उदाहरण है, बल्कि विधायक जनक राज जैसे जनप्रतिनिधियों की निस्वार्थ सेवा भावना को भी उजागर करती है – जिन्होंने विपरीत राजनीतिक परिस्थितियों में भी जनता के बीच रहकर साबित किया कि जनसेवा ही असली राजनीति है।

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट लौंग का पानी पीने के 5 बड़े फायदे

August 16, 2025

health benefits of drinking milk empty stomach Khli Pet Dudh...

August 16, 2025

घी VS मलाई त्वचा के लिए कौन सा सबसे बेस्ट...

August 16, 2025

रात में खाने के बाद कितनी देर टहलना होता है...

August 16, 2025

कच्चा केला खाने से क्या होता है?

August 16, 2025

अगर दूध नहीं पीना चाहते तो ट्राय करें ये 7...

August 16, 2025
HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते
HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते
HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते
HP News: राहत कार्य में देरी, चबा और चुवाड़ी के लोगों ने BJP विधायक जनक राज के साथ मिलकर खुद पेड़ काटकर खोले रास्ते
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?