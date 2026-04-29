PF E-KYC Update: घर बैठे मिनटों में करें PF KYC अपडेट, जानिए आसान स्टेप-बाय-स्टेप तरीका

PF E-KYC Update: घर बैठे मिनटों में PF KYC अपडेट करना अब बेहद आसान हो गया है. Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) की ऑनलाइन सेवाओं की मदद से आप बिना किसी दफ्तर जाए अपने KYC डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं. यह प्रक्रिया न सिर्फ आपके PF अकाउंट को सुरक्षित बनाती है, बल्कि क्लेम, ट्रांसफर और निकासी (withdrawal) को भी तेज और आसान बनाती है. नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके आप घर बैठे ही KYC अपडेट कर सकते हैं.

EPFO पोर्टल पर लॉगिन करें

सबसे पहले EPFO Member e-Sewa Portal पर जाएं. यहां आपको अपना UAN (Universal Account Number), पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. अगर आपने अभी तक UAN एक्टिवेट नहीं किया है, तो पहले उसे एक्टिवेट करना जरूरी है. लॉगिन के बाद आपको अपने PF अकाउंट से जुड़ी सभी सेवाएं दिखाई देंगी.

KYC सेक्शन में जाएं

लॉगिन करने के बाद ऊपर दिए गए Manage टैब पर क्लिक करें. इसके बाद KYC ऑप्शन चुनें. इस सेक्शन में आप अपने जरूरी दस्तावेज जैसे Aadhaar, PAN, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि जोड़ सकते हैं. यह सेक्शन आपके KYC अपडेट करने का मुख्य हिस्सा होता है.

जरूरी डिटेल्स भरें और सेव करें

अब जिस डॉक्यूमेंट को अपडेट करना है, उसे चुनें. उदाहरण के लिए Aadhaar जोड़ने के लिए Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना Aadhaar नंबर व नाम सही-सही दर्ज करें. ध्यान रखें कि नाम आपके दस्तावेज के अनुसार ही होना चाहिए. इसी तरह बैंक डिटेल्स के लिए अकाउंट नंबर और IFSC कोड भरें. सभी जानकारी भरने के बाद “Save” बटन पर क्लिक करें. इसके बाद आपकी डिटेल्स “Pending KYC” सेक्शन में दिखाई देंगी.

नियोक्ता द्वारा वेरिफिकेशन और स्टेटस चेक

आपके द्वारा सबमिट की गई KYC जानकारी को आपका नियोक्ता (Employer) वेरिफाई करेगा. जब तक नियोक्ता इसे अप्रूव नहीं करता, तब तक आपका KYC पूरा नहीं माना जाएगा. आप अपने KYC का स्टेटस पोर्टल पर ही “Pending” या “Approved” सेक्शन में चेक कर सकते हैं. यदि किसी कारण से आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाती है, तो आप जानकारी को सुधारकर दोबारा सबमिट कर सकते हैं.

कुछ ही मिनटों में करें PF KYC

KYC अपडेट करते समय यह सुनिश्चित करें कि आपकी सभी जानकारी आपके आधिकारिक दस्तावेजों से मेल खाती हो. गलत जानकारी देने पर आपका KYC रिजेक्ट हो सकता है. साथ ही, Aadhaar से मोबाइल नंबर लिंक होना भी जरूरी है, ताकि OTP वेरिफिकेशन आसानी से हो सके. इस तरह आप घर बैठे कुछ ही मिनटों में अपना PF KYC अपडेट कर सकते हैं और Employees’ Provident Fund Organisation की सभी ऑनलाइन सेवाओं का बिना किसी परेशानी के लाभ उठा सकते हैं.