How To Unlock Battery rickshaw: ई-रिक्शा वाले ध्यान दें! ये है वायरल चीनी लोक ऐप से बचने का असली तरीका; बीएस करना होगा इतना

How To Unlock Battery rickshaw: लाखों लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, एक मज़ाकिया व्यक्ति स्मार्टफोन की स्क्रीन पर टैप करता है, और चलती हुई ई-रिक्शा अचानक रुक जाती है. ड्राइवर उलझन में दिखते हैं जबकि वीडियो बनाने वाले लोग हंसते हैं. हालांकि, सड़कों पर इस सोशल मीडिया ‘ट्रेंड’ ने एक असली खतरा पैदा कर दिया है. इन मज़ाकों के पीछे कुछ इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर बनाने के तरीके में एक बुनियादी कमी है. कई आधुनिक ई-रिक्शा में ब्लूटूथ-इनेबल्ड बैटरी सिस्टम का इस्तेमाल होता है. बैटरी की सेहत पर नज़र रखने के लिए, निर्माता BAT-BMS और Lossigy जैसे ऐप का इस्तेमाल करते हैं.

कोई भी शख्स कर सकता था कांड

इनमें से कुछ सिस्टम बिना किसी पासवर्ड सुरक्षा या ऑथेंटिकेशन के बनाए गए थे. ब्लूटूथ रेंज में कोई भी व्यक्ति ऐप डाउनलोड कर सकता है, पास के वाहन से कनेक्ट कर सकता है और एक टैप से उसकी पावर काट सकता है. हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ड्राइवर की सहमति से किए गए एक टेस्ट में, एक ई-रिक्शा को दूर से ही बंद कर दिया गया और उसे उसी ऐप के ज़रिए दोबारा चालू किया जा सका.

‘ई-रिक्शा’ ऐप के बारे में

BAT-BMS एक मोबाइल ऐप है जिसे चीनी निर्माता शेन्ज़ेन ग्रीनर्जी टेक्नोलॉजी ने बनाया है. Google Play Store के अनुसार, यह यूज़र्स को ब्लूटूथ-इनेबल्ड लिथियम-आयन बैटरी पैक को वायरलेस तरीके से मॉनिटर करने की सुविधा देता है.

BAT-BMS ये सुविधाएँ देता है

कम्पैटिबल ब्लूटूथ-इनेबल्ड लिथियम बैटरी से कनेक्ट होता है.

बैटरी चार्ज (SOC), वोल्टेज, करंट, तापमान, साइकिल लाइफ और सेल की सेहत दिखाता है.

बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज साइकिल को ट्रैक करता है.

ब्लूटूथ 5.0 (BLE) को सपोर्ट करने वाले फ़ोन के साथ काम करता है.

इसकी वायरलेस रेंज 15 मीटर तक है.

कई बैटरियों को मॉनिटर कर सकता है, लेकिन एक समय में केवल एक फ़ोन ही बैटरी को कंट्रोल कर सकता है.

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‘किल स्विच’ कैसे काम करता है

समस्या ऐप में नहीं है, बल्कि कुछ बैटरी सिस्टम के बनाने के तरीके में है. ई-रिक्शा में इस्तेमाल होने वाले कई सस्ते लिथियम-आयन बैटरी पैक ब्लूटूथ चालू होने और बिना पासवर्ड सुरक्षा के आते हैं. इससे आस-पास का कोई भी व्यक्ति BAT-BMS या Lossigy जैसे ऐप का इस्तेमाल करके बैटरी से कनेक्ट कर सकता है. कनेक्ट करने के बाद, यूज़र ऐप के अंदर “डिस्चार्ज स्विच” पर टैप कर सकता है. इससे तुरंत ई-रिक्शा की पावर कट जाती है और वह चलना बंद हो जाती है. ड्राइवर इग्निशन की (चाबी) से गाड़ी को दोबारा चालू नहीं कर सकता क्योंकि बैटरी बंद रहती है.

ड्राइवर इससे कैसे बच सकते हैं

ब्लूटूथ पासवर्ड बदलें – BAT-BMS ऐप खोलें, बैटरी से कनेक्ट करें और सेटिंग्स या पैरामीटर सेटिंग्स में जाएं. अगर यह ऑप्शन उपलब्ध है, तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड को नए पासवर्ड से बदल दें. रिमोट कंट्रोल फ़ीचर बंद करें – कुछ बैटरी सिस्टम में रिमोट कंट्रोल लॉक या ऐप कंट्रोल लॉक जैसे ऑप्शन होते हैं. इन्हें चालू किया जा सकता है. ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट करें – जिन ड्राइवरों को ब्लूटूथ की ज़रूरत नहीं है, वे किसी टेक्नीशियन से बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम से ब्लूटूथ मॉड्यूल को डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं. ई-रिक्शा सामान्य रूप से काम करता रहेगा, लेकिन दूसरे फ़ोन बैटरी को डिटेक्ट या उससे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे.

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