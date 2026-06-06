Political Party Registration: भारत में कैसे बनाएं अपनी राजनीतिक पार्टी? जानें सिंबल और नेशनल पार्टी बनने का पूरा गणित

Political Party Registration in India: हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा देने वाले अन्नामलाई ने एक नए पॉलिटिकल मूवमेंट, “वी द लीडर्स” का ऐलान किया है. उन्होंने इस बैनर के तहत आने वाले चुनावों में हिस्सा लेने का भी ऐलान किया है. उनके इस कदम से तमिलनाडु में पॉलिटिकल उथल-पुथल मच गई है. अन्नामलाई, जिन्होंने IIM लखनऊ से MBA किया है और पॉलिटिक्स में आने के लिए IPS ऑफिसर के पद से इस्तीफ़ा दिया है, उन्हें तमिलनाडु में एक मेहनती पॉलिटिशियन के तौर पर देखा जाता है. आइए जानें कि कोई पॉलिटिकल पार्टी कैसे बना सकता है, इसके लिए क्या ज़रूरी शर्तें हैं, और अगर शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो क्या होता है. नेशनल पार्टी का स्टेटस पाने के लिए क्या ज़रूरतें हैं?

भारत में नई पॉलिटिकल पार्टी बनाना कानूनी तौर पर मुमकिन है. यह प्रोसेस रजिस्ट्रेशन से शुरू होता है. फिर चुनावी परफॉर्मेंस के आधार पर पहचान दी जाती है. रजिस्ट्रेशन और पहचान दो अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन लोग अक्सर उन्हें कन्फ्यूज़ कर देते हैं.

मकसद और पार्टी का नाम

सबसे पहले अपना मकसद साफ़-साफ़ बताएं. उन मुद्दों पर फैसला करें जिन पर आप काम करेंगे. आपके पास एक छोटी, भरोसेमंद टीम होनी चाहिए. टीम में ऐसे लोगों को शामिल करें जो ऑर्गनाइज़ेशन, कानून, अकाउंटिंग और मीडिया को समझते हों. शुरू में बड़े-बड़े दावे न करें. छोटे लक्ष्य तय करें, फिर धीरे-धीरे उन्हें बढ़ाएं.

एक छोटा और यादगार नाम तय करें. यह ऐसा होना चाहिए जिससे समाज में कन्फ्यूजन न हो. ऐसा नाम इस्तेमाल करने से बचें जो किसी मौजूदा पार्टी से बहुत मिलता-जुलता हो. नाम में भड़काऊ या नफरत फैलाने वाले शब्द न डालें. नाम फाइनल करने से पहले, एक लिस्ट बनाएं. साथ ही, दो या तीन दूसरे नामों पर भी विचार करें. इससे एप्लीकेशन प्रोसेस आसान हो जाएगा.

रजिस्ट्रेशन कहां होता है?

एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रजिस्टर होती है. रजिस्ट्रेशन के बाद पार्टी चुनाव लड़ सकती है. हालांकि, यह नेशनल या स्टेट पार्टी नहीं बन जाती. यह सिर्फ लीगल पहचान देती है. उसके बाद, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं.

पार्टी का संविधान क्यों जरूरी है?

एक पार्टी के लिए अपना संविधान होना ज़रूरी है. इसमें पार्टी के लक्ष्य, मेंबरशिप की ज़रूरतें, अंदरूनी चुनाव और पदों के नियम, और एक साफ डिसिप्लिनरी प्रोसेस बताया जाना चाहिए. इसमें शिकायतों और अपील का प्रोसेस बताया जाना चाहिए. संविधान जितना साफ होगा, समय के साथ विवाद उतना ही कम होगा.

पार्टी का सिंबल कैसे मिलता है?

भारत का इलेक्शन कमीशन अपने नियमों के आधार पर सिंबल बांटता है. नई पार्टियों को शुरू में रिज़र्व सिंबल नहीं मिलते हैं. अक्सर, उन्हें चुनाव के समय उपलब्ध सिंबल में से चुनना पड़ता है. कुछ राज्यों में, चुनाव के लिए एक ही सिंबल का नियम हो सकता है. यह पूरी तरह से नियमों और उपलब्धता पर निर्भर करता है. इसलिए, पहले दिन से ही सिंबल के बारे में बहुत ज़्यादा पक्के नतीजे न निकालें.

शर्तों का पालन करना क्यों ज़रूरी है?

नियम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने और जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए हैं. अगर एक पार्टी नियम तोड़ती है, तो दूसरी भी ऐसा ही करेंगी. इससे चुनाव सिस्टम कमज़ोर होता है. इसलिए, कमीशन नियमों पर पूरा ध्यान देता है. पार्टियों को भी इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए.

शर्तों का पालन न करने पर क्या हो सकता है?

अगर डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, तो एप्लीकेशन में देरी हो सकती है. अगर जानकारी गलत है, तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. अगर उल्लंघन गंभीर हैं, तो कार्रवाई तेज़ हो सकती है. कभी-कभी पार्टी को चेतावनी मिलती है. कभी-कभी, रजिस्ट्रेशन पर भी असर पड़ सकता है. इसलिए, फॉर्म को कामचलाऊ तरीके से न भरें. किसी भी परेशानी से बचने के लिए शुरू से ही सही प्रक्रिया का पालन करें.

चुनाव की तैयारी, टिकट, कैंडिडेट

पार्टी बनाने के तुरंत बाद चुनाव जीतना ज़रूरी नहीं है. पहले एक ऑर्गनाइज़ेशन बनाएं. लोकल मुद्दे उठाएं. कैंडिडेट चुनने का प्रोसेस ट्रांसपेरेंट रखें. मनमाना टिकट बांटना नुकसानदायक है. कैंपेन के दौरान संयमित भाषा का इस्तेमाल करें. पर्सनल इल्ज़ाम लगाने से बचें. मुद्दों पर बात करें. इससे पार्टी की क्रेडिबिलिटी बनती है.

स्टेट पार्टी की पहचान कैसे मिलती है?

स्टेट पार्टी बनने के लिए, किसी एक स्टेट में अच्छा परफ़ॉर्मेंस ज़रूरी है. आम तौर पर, डाले गए वैलिड वोटों का 6% और कम से कम दो सीटें. लोकसभा चुनाव में डाले गए कुल वैलिड वोटों का 6% और एक सीट. सीधे शब्दों में कहें तो, आपको किसी स्टेट में लोगों का मज़बूत सपोर्ट दिखाना होगा. सिर्फ़ रैलियां या सोशल मीडिया ट्रेंड काफ़ी नहीं हैं. चुनाव के नतीजे ही असली बेंचमार्क हैं. कुल स्टेट असेंबली सीटों में से 3% सीटें जीतने पर भी स्टेट में पहचान मिल सकती है.

नेशनल पार्टी की पहचान कैसे मिलती है?

नेशनल पार्टी की पहचान के लिए, चार से ज़्यादा स्टेट्स में परफ़ॉर्मेंस होनी चाहिए. लोकसभा या असेंबली चुनाव में डाले गए कुल वैलिड वोटों का छह परसेंट या उससे ज़्यादा वोट पाने वाली पार्टी को पहचान मिल सकती है. कमीशन आम तौर पर वोट शेयर और सीटों के क्राइटेरिया पर विचार करता है. कम से कम तीन राज्यों से कुल लोकसभा सीटों में से दो परसेंट जीतकर भी नेशनल पहचान मिल सकती है. कमीशन तब भी नेशनल पार्टी के तौर पर पहचान देता है, जब उसे कम से कम चार राज्यों में स्टेट-लेवल पहचान मिली हो. नतीजा साफ है: नेशनल पार्टी बनने के लिए मल्टी-स्टेट बेस ज़रूरी है.