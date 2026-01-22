Home > देश > PM Kisan Yojana: क्या PM किसान योजना  लिस्ट में है आपका नाम? जानें घर बैठे कैसे चेक करें

PM Kisan Yojana: लंबे समय से बिहार से लेकर पंजाब तक के किसान बड़ी ही बेसब्री से सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं आपकी जानकारी के  लिए बता दें कि 21वी किस्त 19 नवंबर, 2025 को किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी

By: Heena Khan | Published: January 22, 2026 1:34:12 PM IST

PM Kisan Yojana: लंबे समय से बिहार से लेकर पंजाब तक के किसान बड़ी ही बेसब्री से सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं. वहीं आपकी जानकारी के  लिए बता दें कि 21वी किस्त 19 नवंबर, 2025 को किसानों के खातों में ट्रांसफर की गई थी, जिसमें हर किसान को 2,000 रुपये मिले थे. वहीं इससे पहले, 24 फरवरी, 2025 को पीएम मोदी ने बिहार के भागलपुर से 19वीं किस्त जारी की थी. अब, किसानों को सिर्फ 22वीं किस्त का इंतजार है. पैसा कब आएगा, और क्या उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है? यहां बताया गया है कि आप अपने मोबाइल फोन पर पीएम किसान योजना की लिस्ट कैसे चेक कर सकते हैं.

 22वीं किस्त से पहले जान लें ये बात 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान, सरकार को कई तरह की खामियां मिलीं. इस वजह से, लगभग 30 लाख लाभार्थियों की 20वीं किस्त रोक दी गई थी. बाद में, कई किसानों को 21वीं किस्त भी नहीं मिली, क्योंकि वे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते थे. इसलिए, 22वीं किस्त से पहले, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका नाम लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं.

ऐसे चेक करें लिस्ट 

  • अपने मोबाइल फोन पर पीएम किसान योजना की लिस्ट चेक करने के लिए, पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • फिर, “बेनिफिशियरी लिस्ट” पर क्लिक करें.
  • अब, अपना राज्य, जिला, उप-जिला, ब्लॉक और गांव चुनें.
  • “गेट रिपोर्ट” पर क्लिक करने के बाद, आपके गांव के सभी लाभार्थियों की लिस्ट खुल जाएगी.
  • अपने पीएम किसान योजना का स्टेटस कैसे चेक करें?
  • अगर आप सिर्फ अपने अकाउंट का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, तो पीएम किसान पोर्टल पर जाएं और “नो योर स्टेटस” पर क्लिक करें.
  • अब, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डालें.
  • फिर, “गेट ओटीपी” पर क्लिक करें और ओटीपी डालें.

इसके बाद, आपकी एलिजिबिलिटी, ई-केवाईसी स्टेटस, और पिछली किस्त कब मिली थी, इसकी पूरी जानकारी दिखाई देगी. ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि आपको 22वीं किस्त मिलेगी अपना स्टेटस चेक करते समय, अगर “लैंड सीडिंग” और “ई-केवाईसी स्टेटस” के आगे हरे रंग में “YES” लिखा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जानकारी सही है, और आपको 22वीं किस्त मिलेगी.

