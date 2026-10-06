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How to Apply For Pink Card: बिना पिंक कार्ड के बस में चढ़ना हुआ मुश्किल? बस इस तरह करें अप्लाई; मिनटों में आपके हाथ में होगा ये कार्ड

How to Apply For Pink Card: दिल्ली की फ्री बस यात्रा सुविधा का फायदा उठाने वाली महिलाओं को अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सरकार ने मौजूदा पेपर-बेस्ड पिंक टिकट सिस्टम की जगह स्मार्ट कार्ड को ज़रूरी कर दिया है.

By: Heena Khan | Published: October 6, 2026 10:56:41 AM IST

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How to Apply For Pink Card: दिल्ली की फ्री बस यात्रा सुविधा का फायदा उठाने वाली महिलाओं को अब पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि सरकार ने मौजूदा पेपर-बेस्ड पिंक टिकट सिस्टम की जगह स्मार्ट कार्ड को ज़रूरी कर दिया है. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि लगभग 19 लाख पिंक सहेली कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं. PTI के मुताबिक, सरकार पेपर-बेस्ड पिंक टिकट सुविधा को और बढ़ाने की उम्मीद नहीं है. इस कदम ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (DTC) की बसों में फ्री यात्रा के लिए पेपर पिंक टिकट की जगह डिजिटल स्मार्ट कार्ड ले लिया है.

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड क्या है?

पिंक सहेली कार्ड एक डिजिटल स्मार्ट कार्ड है जिसे दिल्ली की फ्री DTC बस यात्रा सुविधा का इस्तेमाल करने वाली महिलाओं के लिए लाया जा रहा है. यह मौजूदा पेपर-बेस्ड पिंक टिकट की जगह डिजिटल सिस्टम ले लेगा. इस कदम के बारे में बताते हुए, सिंह ने कहा कि सरकार ने यह सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि महिलाओं को DTC बसों में पिंक टिकट लेने के प्रोसेस से न गुज़रना पड़े. मिनिस्टर ने यह भी कहा कि कार्ड कई फायदे देगा, इसके फीचर्स डेबिट कार्ड जैसे हैं.

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पिंक सहेली कार्ड के लिए कौन एलिजिबल है?

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये कार्ड दिल्ली में रहने वाली महिलाओं, लड़कियों और पांच साल और उससे ज़्यादा उम्र के ट्रांसजेंडर लोगों के लिए है. कार्ड पाने के लिए एप्लिकेंट के पास आधार और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर होना चाहिए.

पिंक सहेली कार्ड के लिए अप्लाई कैसे करें?

दिल्ली सरकार ने स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए शहर भर में 50 ऑथराइज़्ड सेंटर बनाए हैं. एलिजिबल एप्लिकेंट ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और जेनरेट हुए QR कोड को ऑथराइज़्ड सेंटर पर ले जा सकते हैं. वो सीधे तय डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भी अप्लाई कर सकते हैं. 

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पिंक सहेली कार्ड की कीम

एलिजिबल एप्लिकेंट के लिए पहला पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड फ्री है. अगर डुप्लीकेट कार्ड की ज़रूरत है, तो एप्लिकेंट को 49 रुपये की फीस देनी होगी. नए स्मार्ट कार्ड सिस्टम का मकसद पेपर-बेस्ड पिंक टिकट की जगह लेना है और यह वह तरीका बनना है जिससे एलिजिबल यात्री दिल्ली की फ्री DTC बस यात्रा सुविधा का इस्तेमाल कर सकें.

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