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Caste Certificate: कैसे बनता है जाति प्रमाण पत्र? जानें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका

Caste Certificate: जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra) ऑनलाइन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल या जन सेवा केंद्र से आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए आधार, निवास और जाति प्रमाण जैसे डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं.

By: Sanskriti Jaipuria | Published: May 16, 2026 12:18:22 PM IST

Caste Certificate: कैसे बनता है जाति प्रमाण पत्र? जानें ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका


How to Apply for Caste Certificate: जाति प्रमाण पत्र (Jati Praman Patra) एक बेहद जरूरी सरकारी डॉक्यूमेंट है, जो ये साबित करता है कि कोई व्यक्ति किस जाति या समुदाय से संबंधित है. इसका उपयोग शिक्षा, सरकारी नौकरी, छात्रवृत्ति और आरक्षण जैसी कई सुविधाओं के लिए किया जाता है. भारत में इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है.

आप अपने राज्य की ऑफिशियल ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट या फिर नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), तहसील कार्यालय या जन सेवा केंद्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आमतौर पर इसे बनने में लगभग 15 से 30 दिन का समय लगता है.

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जरूरी दस्तावेज (Caste Certificate Important Document)

जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है:

 पहचान पत्र: आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड या पासपोर्ट
 निवास प्रमाण पत्र: बिजली बिल, पानी बिल या राशन कार्ड
 जाति का प्रमाण: पिता या किसी रक्त संबंधी का जाति प्रमाण पत्र
 स्व-घोषणा पत्र (Self Declaration Form)
 पासपोर्ट साइज फोटो

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Caste Certificate Online Steps to Apply)

आजकल ज्यादातर राज्यों में आवेदन ऑनलाइन किया जाता है.

 सबसे पहले अपने राज्य की ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पर जाएं.
 वहां नागरिक पंजीकरण (Citizen Registration) करें.
 लॉगिन करके आवेदन फॉर्म भरें.
 सभी जरूरी डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करें.
 आवेदन सबमिट करें.

इसके बाद आपको एक आवेदन नंबर मिलता है, जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं.

 ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया (Caste Certificate Offline Steps to Apply)

अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन तरीका भी उपलब्ध है:

 नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC), तहसील या लोक सेवा केंद्र जाएं.
 अपने सभी डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाएं.
 वहां ऑपरेटर आपका फॉर्म ऑनलाइन भर देगा.
 इसके लिए सामान्यतः ₹20 से ₹150 तक शुल्क लिया जाता है.

 प्रमाण पत्र डाउनलोड कैसे करें? (How to Download Caste Certificate)

जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप उसी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर लॉगिन करके डिजिटल हस्ताक्षर वाला जाति प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं.

जाति प्रमाण पत्र एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में मदद करता है. इसे बनवाना अब पहले से आसान हो गया है क्योंकि आप इसे घर बैठे ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं या नजदीकी केंद्र पर जाकर ऑफलाइन भी बना सकते हैं.

Tags: Caste CertificateCaste Certificate Online apply processHow to Apply for Caste Certificate
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