Ram Mandir Prasad: रामलला का प्रसाद कितना शुद्ध और सुरक्षित? FSSAI की जांच में हुआ खुलासा

Ram Mandir Prasad: राम मंदिर के निर्माण के बाद से भारी मात्रा में श्रद्धालु राम मंदिर राम लला के दर्शन के लिए जाते हैं. वहीं अब इन भक्तों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है. बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर को प्रसाद की क्वालिटी, हाइजीन और फूड सेफ्टी के लिए तय स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने मशहूर ईट राइट प्लेस ऑफ वर्शिप (BHOG) सर्टिफिकेशन दिया है. जानकारी के मुताबिक मंदिर ने 114 में से 103 पॉइंट हासिल करके खास जगह हासिल की है. इतना ही नहीं, यह सर्टिफिकेशन प्रसाद की शुद्धता और फूड सेफ्टी पक्का करने की मंदिर की कोशिशों को पहचान देता है.

प्रसाद की हुई क्वालिटी चैक

जानकारी के मुताबिक FSSAI के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रजित पुन्हानी अपनी टीम के साथ 10 अक्टूबर को अयोध्या में हुए सर्टिफिकेट बांटने के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान अयोध्या में कुल छह पूजा स्थलों को ये सर्टिफिकेशन दिए गए. इस पहल का मकसद मंदिरों में तैयार होने वाले प्रसाद और भक्तों को बांटे जाने वाले खाने की क्वालिटी पक्का करना है.

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कितना शुद्ध है राम मंदिर का प्रसाद

श्री राम मंदिर का मूल्यांकन फूड सेफ्टी और हाइजीन से जुड़े 47 पैरामीटर के आधार पर किया गया, जिसमें कुल 114 पॉइंट मिले. मंदिर को 103 पॉइंट मिले, जिससे उसे एलीट कैटेगरी में सर्टिफ़िकेशन मिला. इस असेसमेंट में फ़ूड सेफ़्टी के अलग-अलग पहलुओं की जाँच की जाती है, जिसमें मंदिर का किचन, फ़ूड स्टोरेज, फ़ूड तैयार करना और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शामिल हैं. सर्टिफ़िकेशन प्रोसेस में फ़ूड हैंडलर को ट्रेनिंग देना भी शामिल है ताकि यह पक्का किया जा सके कि प्रसाद तैयार करने से लेकर भक्तों तक पहुँचाने तक हाइजीन और सेफ़्टी स्टैंडर्ड का पालन किया जाए.

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