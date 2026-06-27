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मुगलों के दौर में नागरिकता नहीं थी, फिर लोग अपनी पहचान कैसे बताते थे? जानिए उस दौर के ‘ID प्रूफ’ का पूरा सिस्टम

Mughal Documents: पासपोर्ट को लेकर चल रही बहस के बीच लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आधुनिक पहचान पत्रों और नागरिकता दस्तावेजों से पहले लोगों की पहचान कैसे तय होती थी. मुगल काल में आज की तरह नागरिकता की कोई औपचारिक अवधारणा नहीं थी.

By: Ranjana Sharma | Published: June 27, 2026 5:44:40 PM IST

पासपोर्ट नहीं था तो मुगल काल में पहचान कैसे होती थी
पासपोर्ट नहीं था तो मुगल काल में पहचान कैसे होती थी


Mughal Documents: देश में इन दिनों पासपोर्ट और नागरिकता को लेकर नई बहस छिड़ी हुई है. भारत सरकार द्वारा यह स्पष्ट किए जाने के बाद कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं, बल्कि विदेश यात्रा के लिए जारी किया जाने वाला एक आधिकारिक दस्तावेज है, लोगों के बीच पहचान और नागरिकता से जुड़े सवाल फिर चर्चा में आ गए हैं. इसी बहस के बीच एक दिलचस्प प्रश्न भी सामने आया है कि जब आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या अन्य आधुनिक पहचान पत्र नहीं थे, तब लोग अपनी पहचान कैसे साबित करते थे? खासकर मुगल काल में किसी व्यक्ति की पहचान और अधिकारों का निर्धारण किस आधार पर होता था? दरअसल, मुगल काल की व्यवस्था आधुनिक राष्ट्र-राज्य की अवधारणा से बिल्कुल अलग थी. उस समय नागरिकता जैसा कोई औपचारिक शब्द या कानूनी व्यवस्था मौजूद नहीं थी. व्यक्ति की पहचान किसी देश के नागरिक के रूप में नहीं, बल्कि उसके परिवार, समुदाय, पेशे, जमीन और शासक के प्रति उसकी निष्ठा के आधार पर तय होती थी.

मुगल काल में नहीं थी नागरिकता की आधुनिक अवधारणा

आज के समय में नागरिकता किसी व्यक्ति और राष्ट्र के बीच कानूनी संबंध को दर्शाती है, लेकिन मुगल शासन के दौरान ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी. उस समय लोग बादशाह के अधीन रहते थे और शासक की सत्ता ही सर्वोच्च मानी जाती थी. किसी व्यक्ति की पहचान उसके धर्म, जाति, पेशे और सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती थी. राज्य के प्रति कर देने वाले और प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बने लोग शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज रहते थे. यही उनकी पहचान और विश्वसनीयता का आधार माना जाता था.

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परिवार, कबीला और गांव ही थे सबसे बड़े पहचान पत्र

मुगल काल में पहचान का सबसे मजबूत आधार व्यक्ति का परिवार और उसका सामाजिक नेटवर्क हुआ करता था. लोग अपने परिवार, कबीले, गांव या मोहल्ले के जरिए पहचाने जाते थे. स्थानीय स्तर पर गांव के मुखिया, चौधरी, पटवारी या अन्य प्रशासनिक अधिकारी जरूरत पड़ने पर किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करते थे. कई मामलों में रिश्तेदार और स्थानीय समुदाय भी पहचान के गवाह बनते थे.

शाही आदेश ही था सबसे बड़ा प्रमाण

मुगल शासन में फरमान का विशेष महत्व था. यह बादशाह या शाही दरबार की ओर से जारी किया गया लिखित आदेश होता था. जमीन देने, कर में छूट, विशेष अधिकार प्रदान करने या किसी फैसले की पुष्टि के लिए फरमान जारी किया जाता था. आमतौर पर यह फारसी भाषा में लिखा जाता था और उस पर शाही मुहर लगी होती थी. यही मुहर उसकी वैधता का सबसे बड़ा प्रमाण मानी जाती थी.

सनद: अधिकार और स्वामित्व का आधिकारिक दस्तावेज

सनद किसी व्यक्ति को दिए गए अधिकार, अनुमति या स्वामित्व का लिखित प्रमाण होती थी. जमीन, जागीर, व्यापारिक अधिकार या किसी विशेष सुविधा से जुड़े मामलों में सनद का उपयोग किया जाता था.
इसे शाही दरबार या स्थानीय प्रशासनिक संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता था. कई बार यह कागज पर लिखा जाता था, जबकि महत्वपूर्ण मामलों में तांबे की पट्टियों पर भी अंकित किया जाता था. किसी विवाद की स्थिति में सनद को प्रमुख साक्ष्य माना जाता था.

परवाना: यात्रा और व्यापार की अनुमति का साधन

आज के पासपोर्ट या परमिट जैसी भूमिका उस समय परवाना निभाता था. यह एक प्रकार का अनुमति पत्र था, जिसके जरिए यात्रा, व्यापार या विशेष सुविधाओं की मंजूरी दी जाती थी. लंबी दूरी की यात्रा, व्यापारिक गतिविधियों या कुछ सीमित क्षेत्रों में प्रवेश के लिए परवाना आवश्यक हो सकता था. इसे शाही दरबार या स्थानीय अधिकारी जारी करते थे.

पट्टा: जमीन और राजस्व का रिकॉर्ड

पट्टा जमीन के स्वामित्व या उपयोग का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता था. इसके जरिए यह तय होता था कि किस व्यक्ति के पास कौन-सी भूमि है और उस पर कितना कर लगाया जाएगा. पटवारी, अमिल या स्थानीय प्रशासन इस रिकॉर्ड को संभालते थे. किसानों और भूमिधारकों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक माना जाता था.

बिना पासपोर्ट कैसे करते थे यात्रा?

मुगल काल में आधुनिक पासपोर्ट जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी. आमतौर पर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने पर किसी विशेष दस्तावेज की आवश्यकता नहीं पड़ती थी. हालांकि लंबी दूरी की यात्रा, संवेदनशील इलाकों या राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में परवाना या शाही दस्तावेज मांगे जा सकते थे. ऐसे मामलों में दरबार द्वारा जारी दस्तावेज पहचान और अनुमति दोनों का काम करते थे.

गवाह और मुहर थे सबसे बड़ी पहचान

उस दौर में लिखित दस्तावेजों से ज्यादा महत्व मुहर और गवाहों का होता था. किसी भी दस्तावेज की वैधता उसकी शाही या प्रशासनिक मुहर से तय होती थी. यदि कोई विवाद खड़ा होता था तो स्थानीय गवाहों की गवाही भी अहम भूमिका निभाती थी. कई बार जिन लोगों के पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता था, उनकी पहचान समुदाय और गवाहों के आधार पर ही साबित की जाती थी.

तब भी होती थी जालसाजी और भ्रष्टाचार

मुगल काल की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह त्रुटिहीन नहीं थी. उस समय भी दस्तावेजों के गायब होने, रिकॉर्ड में हेरफेर और फर्जी कागजात तैयार करने जैसी समस्याएं सामने आती थीं. ऐसी स्थिति में अधिकारियों की मुहर, स्थानीय गवाहों और प्रशासनिक रिकॉर्ड की मदद से मामलों का निपटारा किया जाता था. यही कारण था कि दस्तावेजों के साथ-साथ सामाजिक विश्वसनीयता भी पहचान का एक महत्वपूर्ण आधार मानी जाती थी.

आधुनिक पहचान व्यवस्था से कितना अलग था मुगल काल?

आज जहां आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज किसी व्यक्ति की पहचान और अधिकारों को कानूनी आधार देते हैं, वहीं मुगल काल में पहचान मुख्य रूप से सामाजिक, पारिवारिक और प्रशासनिक मान्यता पर आधारित थी. यानी उस दौर में नागरिकता से ज्यादा महत्व व्यक्ति के सामाजिक संबंधों, स्थानीय पहचान और शासक द्वारा दिए गए अधिकारों का हुआ करता था. यही व्यवस्था उस समय के प्रशासन और समाज को संचालित करती थी.

Tags: mughal documentspassport citizenship debate
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