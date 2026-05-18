आम आदमी के हर महीने पेट्रोल पर कितने खर्च करता है? रिपोर्ट में हुआ ऐसा खुलासा, जानकर उड़ जाएंगे होश

Petrol Price Hike: ईरान-US-इज़राइल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. हाल ही में, भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें ₹3 बढ़ा दी गईं. तब से गिग वर्कर बढ़ती कीमतों के विरोध में हड़ताल पर हैं. पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतों का असर गिग वर्कर की कमाई पर साफ़ तौर पर पड़ेगा. अब सवाल यह उठता है: एक देश में एक आम आदमी को अपनी महीने की कमाई का कितना हिस्सा पेट्रोल पर खर्च करना पड़ता है? आज हम इस सवाल का जवाब देंगे.

रिपोर्ट में देशों की तुलना

GlobalPetrolPrices.com की “गैसोलीन अफोर्डेबिलिटी” रिपोर्ट में दुनिया भर के कई देशों की तुलना की गई है. रिपोर्ट में बताया गया है कि एक आम आदमी की महीने की कमाई का कितना हिस्सा 40 लीटर पेट्रोल भरवाने में खर्च होता है. GlobalPetrolPrices, प्रति व्यक्ति आय के लिए वर्ल्ड बैंक से प्रति व्यक्ति GDP के डेटा का इस्तेमाल करता है.

40 लीटर पेट्रोल भरवाने में महीने की कमाई का कितना हिस्सा खर्च होता है?

अगर किसी देश में 40 लीटर पेट्रोल भरवाने में महीने की इनकम का 10% खर्च होता है, तो इसका मतलब है कि एक आम आदमी अपनी महीने की इनकम का दसवां हिस्सा सिर्फ़ एक टैंक पेट्रोल भरवाने में खर्च करता है. इसका मतलब है कि अगर कोई महीने में 20,000 रुपये कमाता है, तो 2,000 रुपये पेट्रोल पर खर्च होते हैं.

पाकिस्तान और नेपाल की हालत ज़्यादा खराब

रिपोर्ट में म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल का भी ज़िक्र है. भारत के पड़ोसी देशों म्यांमार, पाकिस्तान और नेपाल में हालत और भी खराब है. इन देशों में, 40 लीटर पेट्रोल भरवाने में किसी व्यक्ति की महीने की इनकम का 47% से 52% तक खर्च हो सकता है. इसका मतलब है कि इन देशों में पेट्रोल उनकी इनकम का लगभग आधा हिस्सा खर्च कर देता है. इन देशों में इनकम भी कम है, और पेट्रोल और डीज़ल महंगे हैं. यही वजह है कि इन देशों में प्राइवेट गाड़ी चलाना आम परिवारों के लिए एक बड़ा फाइनेंशियल बोझ बन जाता है.

भारत में आपकी इनकम का कितना हिस्सा पेट्रोल पर खर्च होता है?

ध्यान देने वाली बात यह है कि ‘गैसोलीन अफोर्डेबिलिटी’ रिपोर्ट में भारत बहुत नीचे है. रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 40 लीटर पेट्रोल भरवाने में एक आम आदमी की महीने की इनकम का लगभग 8 से 10% खर्च हो सकता है. इसका मतलब है कि भारत में पेट्रोल आम लोगों के बजट पर डेवलप्ड देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा असर डालता है.

कौन से देशों में पेट्रोल सस्ता है और इनकम ज़्यादा है?

कतर और कुवैत जैसे देशों में, 40 लीटर पेट्रोल भरवाने में महीने की इनकम का सिर्फ़ लगभग 1% से 2% खर्च होता है. इसी तरह, US, सऊदी अरब और लक्ज़मबर्ग भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में से हैं, जहाँ आम आदमी की इनकम के मुकाबले पेट्रोल काफ़ी सस्ता माना जाता है. यहाँ औसत इनकम बहुत ज़्यादा है, और घरेलू तेल प्रोडक्शन भी एक वजह है, जिससे पेट्रोल दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी सस्ता है.

यूरोप में पेट्रोल महंगा

नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और जर्मनी जैसे देशों में पेट्रोल के दाम ज़्यादा हैं, लेकिन लोगों की इनकम भी बहुत ज़्यादा है. इन देशों में, 40 लीटर पेट्रोल भरवाने में महीने की इनकम का सिर्फ़ लगभग 2 से 4% खर्च होता है. इसलिए, पेट्रोल की ज़्यादा कीमत के बावजूद, यहां के लोगों पर पैसे की कम टेंशन है.