2026 में गणतंत्र दिवस के कितने साल होंगे पूरे, क्या इस साल होगा 77वां या 78वां? यहां जानें

Republic Day significance: भारत 2026 में अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. साल 1950 को पहला गणतंत्र दिवस माना जाता है. इसलिए, हर साल को क्रम से जोड़ने पर 2026 77वां होगा, न कि 78वां.

By: Shubahm Srivastava | Published: January 23, 2026 6:45:22 PM IST

77th Republic Day of India: हर साल 26 जनवरी को भारत राष्ट्रीय गौरव, शानदार परेड और देशभक्ति के साथ गणतंत्र दिवस मनाता है. फिर भी, एक आम सवाल कई लोगों को परेशान करता रहता है, क्या भारत अपना 77वां या 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा है? यह कन्फ्यूजन तारीखों, गिनती के तरीकों और स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच के अंतर के बारे में गलतफहमी के कारण होता है. आइए इसे साफ-साफ समझते हैं.

क्या भारत 2026 में 77वां या 78वां गणतंत्र दिवस मना रहा है?

भारत 2026 में अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. साल 1950 को पहला गणतंत्र दिवस माना जाता है. इसलिए, हर साल को क्रम से जोड़ने पर 2026 77वां होगा, न कि 78वां.
 
साल       गणतंत्र दिवस संख्या
 
1950      पहला गणतंत्र दिवस
 
1960      11वां गणतंत्र दिवस
 
1975      26वां गणतंत्र दिवस
 
2000      51वां गणतंत्र दिवस
 
2025      76वां गणतंत्र दिवस
 
2026      77वां गणतंत्र दिवस
 

गणतंत्र दिवस की संख्या को लेकर कन्फ्यूजन क्यों है?

यह कन्फ्यूजन मुख्य रूप से इसलिए होता है क्योंकि बहुत से लोग गलती से गणतंत्र दिवस की गिनती 1947 से शुरू कर देते हैं, जिस साल भारत को आज़ादी मिली थी. हालांकि, गणतंत्र दिवस आज़ादी से जुड़ा नहीं है. यह उस दिन से जुड़ा है जब भारत ने अपना संविधान अपनाया और एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना.

भारत एक गणराज्य कब बना?

भारत 26 जनवरी, 1950 को एक गणराज्य बना. इस दिन, भारत का संविधान लागू हुआ, जिसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम की जगह ली. इस समय से, भारत ने अपने संवैधानिक ढांचे का उपयोग करके खुद पर शासन करना शुरू कर दिया.

