Gold Caret: सोना कितने तरह का होता है? इसमें कैरेट क्या होता है, जानिए कौन सा गोल्ड होता है सबसे अच्छा

Gold Type and Caret: सोना सिर्फ गहना नहीं, बल्कि भारत में परंपरा, प्रतिष्ठा और निवेश का भी प्रतीक माना जाता है. तीज-त्योहार से लेकर शादी-ब्याह और खास मौकों तक सोना खरीदना शुभ माना जाता है. लेकिन, जब ज्वेलरी खरीदने की बारी आती है, तो एक सवाल अक्सर लोगों को उलझा देता है- 24 कैरेट, 22 कैरेट या 18 कैरेट… इसमें कौन-सा सोना सबसे शुद्ध होता है? दिलचस्प बात यह है कि सोना जितना शुद्ध होता है, उतना ही मुलायम भी होता है. यही वजह है कि गहनों में दूसरे धातुओं को मिलाया जाता है. ऐसे में सिर्फ चमक देखकर सोने की शुद्धता का अंदाजा लगाना भारी पड़ सकता है. तो कैरेट का असली मतलब क्या है, सोने की शुद्धता कैसे जांची जाती है और गहने खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सोने की शुद्धता कैसे जांची जाती है? आइए जानते हैं सोने से जुड़े इन जरूरी सवालों के जवाब-

सोना कितने प्रकार का होता है?

सोना धातु में दिलचस्पी रखने वाले लोगों में कई तरह के सवाल होते हैं. जैसे- सोना कितने तरह का होता है? सोना का नाम सोना कैसे पड़ा? तो बता दें, कि सोने (Gold) का एलिमेंट सिंबल Au, प्राचीन लैटिन शब्द ‘ऑरम’ से लिया गया है. इसका अर्थ है ‘चमकती सुबह’ या ‘सूर्योदय की चमक’. अगर इसके प्रकार की बात करें तो, दुनिया भर में रंग और कैरेट के आधार पर 15 से ज्यादा प्रकार का सोना मिलता है. हालांकि, भारत में मुख्य रूप से पीला सोना (Yellow Gold) ही प्रचलित है. लेकिन, आपको बता दें कि, दुनिया के विभिन्न देशों में सफेद, काला, पीला, हरा, पर्पल और गुलाबी जैसे कई रंगों के सोना का उपयोग किया जाता है.

गोल्ड में कैरेट क्या होता है?

सोना खरीदने से पहले लोगों के जहन में कैरेट का जिक्र जरूर आता है. दुकान पर दुकानदार से लोग पूछते भी हैं कि ये सोना कितने कैरेट का है? अब कई लोग ये भी सोचते होंगे कि, कैरेट होता क्या है या कैरेट का अर्थ क्या है? तो बता दें कि, कैरेट का अर्थ है, सोने के एक भाग का 24वां हिस्सा. इससे यह पता चलता है कि उस भाग में सोने के अलावा अन्य कौन-कौन सी धातुएं और कितनी मात्रा में मिली हुई हैं. इस तरह से दुनिया में मुख्य रूप से पांच प्रकार के सोने के कैरेट प्रचलित हैं- 24 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट और 10 कैरेट.

कौन सा गोल्ड सबसे अच्छा?

आमतौर पर 24 कैरेट सोना सबसे अधिक शुद्ध और लोकप्रिय माना जाता है. हालांकि, 24 कैरेट सोना इतना मुलायम होता है कि इससे सीधे कोई ज्वेलरी नहीं बनाई जा सकती है. इसे मजबूत बनाने के लिए इसमें अन्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है. सोना जितना कम कैरेट का होता है, उसकी कीमत भी उतनी ही कम होती है, क्योंकि उसमें सोने के मुकाबले अन्य धातुओं की मात्रा अधिक होती है. सोने की शुद्धता (Gold Purity) उसके कैरेट पर निर्भर करती है.

कैरेट के हिसाब से जानें कितना सोना?

24 कैरेट: 24 कैरेट सोना घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में उपलब्ध होता है. यह निवेश के लिए अच्छा है. 24 कैरेट सोना गैर-टिकाऊ होता है, इसलिए गहने बनाने में कम इस्तेमाल किया जाता है.

22 कैरेट सोना: इसमें 91.7% सोना होता है. इसे 916 सोना भी कहा जाता है. ज्यादातर गहने बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का ही इस्तेमाल होता है.

18 कैरेट सोना: इसमें 75% सोना होता है.

14 कैरेट सोना: इसमें 58.3% सोना होता है. यह टिकाऊ होता है और रोजाना पहनने के लिए अच्छा माना जाता है.

10 कैरेट सोना: इसमें 41.7% सोना होता है.

सोने की शुद्धता कैसे चेक करें

सोने की शुद्धता यानी प्योरिटी आसानी से चेक की जा सकती है. सरकार ने सोने की गुणवत्ता और शुद्धता की जांच के लिए तीन पैरामीटर तय किए हैं. पहला बीआईएस स्टैंडर्ड हॉलमार्क, दूसरा कैरेट, और तीसरा 6 अंकों का कोड है, जिसमें अंग्रेजी के अक्षर और संख्याएं दोनों शामिल होते हैं. यह कोड प्रत्येक आभूषण के लिए अलग-अलग होता है. इससे असली-नकली की पहचान की जा सकती है.