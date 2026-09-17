1988 की वो कैलाश मानसरोवर यात्रा, जिसने कई मायनों में बदल दी पीएम नरेंद्र मोदी की जिंदगी!

PM Modi Kailash Mansarovar Yatra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन हमेशा से ही प्रेरणा और संघर्षों से भरा रहा है. साल 1988 में उनके जीवन में एक ऐसा पड़ाव आया जिसने उनके सोचने का तरीका और नेतृत्व करने के अंदाज को पूरी तरह से बदलकर रख दिया. यह कहानी तब की है जब उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली ‘कैलाश मानसरोवर यात्रा’ की थी. ‘साधु से सेवक’ के सिलसिले में बातचीत में दौरान इस यादगार सफर का जिक्र किया था. देश भर से चुने गए 200 लोगों में से एक नरेंद्र मोदी के लिए यह 15 दिन की तीर्थयात्रा किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी. कड़ाके की ठंड, ऊंचे पहाड़, और सांस लेने की मुश्किलों के बीच यह यात्रा उनके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक धैर्य का कड़ा इम्तिहान थी. जहां कई लोगों ने घोड़ों की मदद ली, वहीं मोदी जी ने बिना थके हर एक कदम खुद पैदल चलकर पूरा किया. डोलमा पास के पास जब पूजा के लिए दीया नहीं मिला, तो उन्होंने बिना घबराए अपने हाथ पर ही दीया जलाकर आरती शुरू कर दी. बर्फीली हवाओं के बीच उनकी इस सूझबूझ ने सबको हैरान कर दिया. पहाड़ों की इस खामोशी और खूबसूरती के बीच उन्होंने दूसरों की सेवा और दर्द को गहराई से महसूस किया. इस आध्यात्मिक यात्रा ने उनके अंदर एक ऐसे लीडर को जन्म दिया जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि डटकर मुकाबला करता है. आइए जानते हैं कैसे इस एक यात्रा ने उन्हें एक विजनरी लीडर बना दिया.

पैदल चलकर तय किया हर मुश्किल रास्ता

कैलाश मानसरोवर की यात्रा बेहद कठिन होती है और इसमें टिके रहना सबके बस की बात नहीं होती. साल 1988 में जब नरेंद्र मोदी इस यात्रा पर गए, तो रास्ते में खड़ी चढ़ाई और खराब मौसम ने हर किसी की परीक्षा ली. बहुत से यात्रियों ने थककर घोड़ों का सहारा लिया, लेकिन मोदी जी ने हर एक कदम खुद पैदल चलकर ही पूरा किया. खास बात यह थी कि वह बाकी लोगों से आगे चल रहे थे. उनका यह चलना कोई दिखावा नहीं था, बल्कि उनकी अंदरूनी ताकत और कभी हार ना मानने वाले जज्बे का सबूत था, जिसे देखकर बाकी लोग भी प्रेरित हो रहे थे.

जब हाथ पर दीया जलाकर की भगवान शिव की आरती

इस यात्रा के दौरान एक ऐसा वक्त भी आया जब पूरा ग्रुप मुश्किल में फंस गया. जब वे यात्रा के सबसे ऊंचे पॉइंट यानी डोलमा पास पहुंचे, तो पूजा करने के लिए कोई दीया ही नहीं मिला. सब लोग परेशान थे कि अब क्या किया जाए. ऐसे में नरेंद्र मोदी ने बिना एक पल गंवाए आगे बढ़कर अपने खुद के हाथ पर दीया जला लिया. उस कड़ाके की ठंड और खुले आसमान के नीचे सबने उनके हाथ के दिए के पास इकट्ठा होकर भगवान शंकर की आरती की. इस छोटी सी घटना ने साबित कर दिया कि असली लीडर वही है जो मुश्किल वक्त में सही फैसला लेना जानता है.

75 years, countless stories. On PM @narendramodi’s birthday, @modiarchive honours his life of continually seeking wisdom, expanding learning, and relentlessly pursuing Seva, with rare glimpses from his extraordinary journey – Narendra Modi: Service is the Resolve, India First the… pic.twitter.com/YRQRXwigAa — Modi Archive (@modiarchive) September 17, 2025

गरीबी और दर्द को करीब से महसूस कर जगी ‘सेवा’ की भावना

पहाड़ों की उस खामोशी और भव्यता के बीच मोदी जी की सोच पूरी तरह से बदल रही थी. एक आरएसएस प्रचारक के तौर पर उन्होंने देश को बहुत करीब से देखा था, लेकिन इस यात्रा ने उन्हें इंसानियत और सेवा के पाठ को और गहराई से सिखाया. सफर के दौरान वह अक्सर अपने साथियों से ‘सेवा’ यानी दूसरों की भलाई के बारे में बात करते थे. वह लोगों को अपनी निजी जरूरतों से ऊपर उठकर दूसरों के दुखों को देखने की प्रेरणा देते थे.

एक ऐसी यात्रा जिसने गढ़ दिया मजबूत लीडरशिप का विजन

यह 15 दिन का सफर नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ एक तीर्थयात्रा नहीं थी, बल्कि खुद को तलाशने का एक बड़ा मौका था. हर कदम पर खुद को परखते हुए उन्होंने सीख लिया कि बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कैसे किया जाता है. इसी यात्रा ने उनके अंदर एक ऐसी लीडरशिप क्वालिटी को पक्का किया, जिसमें खुद से पहले देश और जनता की सेवा को सबसे ऊपर रखा जाता है. आज उनके फैसलों में जो अडिगता और दूरदर्शिता नजर आती है, उसकी एक मजबूत नींव इस कैलाश यात्रा के दौरान ही पड़ी थी.

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