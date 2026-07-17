How Hydrogen Train Works: धुएं की जगह पानी छोड़ेगी भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! जानिए कैसे काम करती है यह तकनीक

भारतीय रेलवे के इतिहास में एक बेहद गर्व और ऐतिहासिक पल आ चुका है. हमारे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन पटरी पर दौड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस बड़ी शुरुआत के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा हो गया है, जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें हैं.

आइए इस शानदार और ईको-फ्रेंडली ट्रेन के सफर, इसके रूट और इसकी खूबियों को बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं:

ट्रेन का सफर: रूट, समय और स्टॉपेज

यह ट्रेन शुरुआत में एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रही है, जिससे हमें उन दुर्गम या हेरिटेज रूट्स पर ट्रेन चलाने का अनुभव मिलेगा जहां बिजली की लाइनें बिछाना मुश्किल है.

रूट: यह ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के बीच चलेगी.

जींद से सोनीपत (ट्रेन नंबर 74010): यह ट्रेन रोज सुबह 7:40 बजे जींद से रवाना होगी और ठीक 2 घंटे का सफर तय करके सुबह 9:40 बजे सोनीपत पहुंचेगी.

सोनीपत से जींद (ट्रेन नंबर 74009): वापसी में यह ट्रेन सुबह 10:40 बजे सोनीपत से छूटेगी और 2 घंटे 20 मिनट का समय लेकर दोपहर 1:00 बजे जींद पहुंचेगी.

अपने सफर के दौरान यह ट्रेन जींद सिटी, पांडू पिंडारा, ललित खेड़ा, भंभेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रभड़ा, लाठ, मोहाना हरियाणा और बारवासनी स्टेशनों पर रुकेगी.

इस ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे (Northern Railways) करेगा और इसका मुख्य रखरखाव (Maintenance) जींद में ही किया जाएगा.

इस ट्रेन की 5 सबसे बड़ी और खास बातें

दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन: जहां दुनिया के बाकी देशों में चल रही हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 से 3 कोच की हैं, वहीं भारत की यह ट्रेन 10 कोच की है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन ट्रेन बनाती है.

एक साथ सफर करेंगे हजारों लोग: इस ट्रेन में एक बार में 2,600 यात्री आराम से सफर कर सकते हैं.

पूरी तरह से ‘मेड इन इंडिया’: सबसे गर्व की बात यह है कि इस ट्रेन का पूरा डिजाइन, इंजीनियरिंग और इंटीग्रेशन हमारे अपने देश भारत में ही स्वदेशी तकनीक से किया गया है.

रफ़्तार और ताकत: इस ट्रेन की डिजाइन स्पीड 110 किमी प्रति घंटा है, हालांकि जींद-सोनीपत रूट पर इसे 75 किमी प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार से चलाया जाएगा. साथ ही, इसका 3,200 हॉर्सपावर का प्रोपल्शन सिस्टम इसे दुनिया के सबसे ताकतवर हाइड्रोजन इंजनों में से एक बनाता है.

ग्रीन और क्लीन: भारतीय रेलवे ने पिछले 12 सालों में तेजी से बिजलीकरण (Electrification) करके डीजल पर अपनी निर्भरता को 99% तक खत्म कर दिया है. अब यह ट्रेन सीधे ऊपर की बिजली लाइनों से पावर लेने के बजाय, अपना पावर खुद बनाएगी.

आखिर ये हाइड्रोजन ट्रेन काम कैसे करती है?

यह तकनीक जितनी आधुनिक है, उतनी ही अनोखी भी है. आसान शब्दों में कहें तो यह ट्रेन केमिकल रिएक्शन (रासायनिक प्रक्रिया) से चलती है:

ट्रेन के ऊपर लगे सिलेंडरों में हाइड्रोजन गैस भरी होती है. यह हाइड्रोजन जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलती है, तो इनके बीच एक रिएक्शन होता है. इस रिएक्शन के लिए ट्रेन में PEM (प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन) फ्यूल सेल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो इस मिलाप से सीधे बिजली बनाती है. यही बिजली ट्रेन के मोटर्स को चलाती है और ट्रेन दौड़ने लगती है.

पारंपरिक डीजल इंजनों की तरह इसमें कोई दहन नहीं होता, जिससे कोई धुआं या कार्बन नहीं निकलता. इस पूरी प्रक्रिया के बाद साइलेंसर से सिर्फ पानी की भाप और थोड़ी सी गरमी बाहर निकलती है. यानी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का तो सवाल ही नहीं उठता.

ट्रेन के दोनों सिरों पर पावर कारें लगाई गई हैं जिनमें हाइड्रोजन फ्यूल सेल, सुरक्षा के लिए लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियां और स्टोरेज सिलेंडर दिए गए हैं, जो मिलकर इसे बेजोड़ ताकत देते हैं.