Home > देश > Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन 12 बजे ही क्यों होता है? चेक-इन टाइम का पूरा सिस्टम समझिए

Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन 12 बजे ही क्यों होता है? चेक-इन टाइम का पूरा सिस्टम समझिए

Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन का समय ज्यादातर 12 बजे या 2 बजे इसलिए रखा जाता है क्योंकि कमरा खाली होने के बाद उसे साफ करने, व्यवस्थित करने और नए गेस्ट के लिए तैयार करने में समय लगता है. चेक-आउट आमतौर पर सुबह 10 से 12 बजे के बीच होता है, जिससे हाउसकीपिंग स्टाफ को काम पूरा करने का समय मिल सके.

By: Ranjana Sharma | Published: June 20, 2026 3:51:02 PM IST

12 बजे से पहले होटल में एंट्री क्यों मुश्किल है
12 बजे से पहले होटल में एंट्री क्यों मुश्किल है


Hotel Check In Time: जब भी हम किसी होटल में कमरा बुक करते हैं, तो एक बात लगभग हर जगह समान दिखाई देती है-चेक-इन का समय दोपहर 12 बजे या कभी-कभी 2 बजे निर्धारित होता है. यह सवाल कई यात्रियों के मन में आता है कि आखिर सुबह जल्दी, जैसे 8 या 9 बजे, कमरा क्यों नहीं दिया जाता. इसका जवाब सिर्फ एक नियम में नहीं बल्कि पूरी होटल इंडस्ट्री की मैनेजमेंट और ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी में छिपा होता है.

पुराने गेस्ट के जाने के बाद शुरू होता है असली काम

होटल में एक गेस्ट के चेक-आउट करने और दूसरे गेस्ट के आने के बीच कमरे को पूरी तरह तैयार करने के लिए समय की जरूरत होती है. कमरे की सफाई, बेडशीट बदलना, बाथरूम सैनिटाइज करना और सभी सुविधाओं को दोबारा व्यवस्थित करना एक पूरा प्रोसेस होता है. इसी वजह से होटल चेक-आउट का समय आमतौर पर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच रखा जाता है, ताकि इसके बाद हाउसकीपिंग स्टाफ को पर्याप्त समय मिल सके.

You Might Be Interested In

स्टाफ मैनेजमेंट को आसान बनाता है यह सिस्टम

अगर हर गेस्ट अलग-अलग समय पर चेक-इन और चेक-आउट करे, तो होटल स्टाफ के लिए काम को मैनेज करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. हाउसकीपिंग, रिसेप्शन और मेंटेनेंस टीम को एक तय समय-सारणी के अनुसार काम करने में आसानी होती है. इससे होटल का पूरा ऑपरेशन व्यवस्थित और तेज़ हो जाता है.

रूम अवेलेबिलिटी का सही अपडेट मिलता है

होटल में कई बार एक ही दिन में सैकड़ों गेस्ट आते-जाते हैं. ऐसे में एक फिक्स समय पर चेक-इन होने से यह पता लगाना आसान हो जाता है कि कितने कमरे खाली हैं और कितने तैयार हैं. दोपहर का समय होटल के लिए एक तरह का “डेली अपडेट पॉइंट” होता है, जब पूरी रूम स्थिति स्पष्ट हो जाती है.

दुनिया भर में फॉलो होता है यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड

12 बजे से 2 बजे के बीच का चेक-इन टाइम अब लगभग पूरी दुनिया में होटल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन चुका है. इससे यात्रियों को भी पहले से जानकारी रहती है कि उन्हें किस समय होटल पहुंचना चाहिए और अपनी यात्रा की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं. अगर आप समय से पहले होटल पहुंच जाते हैं, तो हर होटल में आपको तुरंत कमरा मिल जाए, यह जरूरी नहीं होता. ऐसे में आप अर्ली चेक-इन की रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन यह कमरे की उपलब्धता पर निर्भर करता है. बुकिंग करते समय हमेशा चेक-इन और चेक-आउट टाइम को ध्यान से पढ़ना जरूरी होता है ताकि किसी तरह की परेशानी न हो.

Tags: hotel check in timehotel management system
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कमाई तो होगी, लेकिन टैक्स नहीं देना पड़ेगा! जानें कौन-कौन...

June 20, 2026

किस धर्म को मानते हैं ईशान खट्टर?

June 20, 2026

भोजपुरी की 6 कातिल हसीनाएं

June 19, 2026

पेट की समस्याओं में कौन से फल खाएं?

June 19, 2026

ज्यादा हींग खाने के नुकसान

June 19, 2026

काजल अग्रवाल की 6 सुपरहिट फिल्में

June 19, 2026
Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन 12 बजे ही क्यों होता है? चेक-इन टाइम का पूरा सिस्टम समझिए

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन 12 बजे ही क्यों होता है? चेक-इन टाइम का पूरा सिस्टम समझिए
Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन 12 बजे ही क्यों होता है? चेक-इन टाइम का पूरा सिस्टम समझिए
Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन 12 बजे ही क्यों होता है? चेक-इन टाइम का पूरा सिस्टम समझिए
Hotel Check In Time: होटल में चेक-इन 12 बजे ही क्यों होता है? चेक-इन टाइम का पूरा सिस्टम समझिए