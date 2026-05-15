Punjab: होशियारपुर में बोरवेल में गिरा बच्चा, 90 फीट नीचे फंसा, अंदर भरा हुआ है पानी, रोने की आ रही आवाज

Punjab News: पंजाब के होशियारपुर में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक 3 साल का बच्चा खेलते-खेलते अचानक बोरवेल में गिर गया. बच्चे को निकालने की कोशिश की जा रही है. कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह, होशियारपुर के डीसी, अलग-अलग थानों के डीएसपी और पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद हैं. वे लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन के काम का जायजा ले रहे हैं.

एसएसपी संदीप कुमार मलिक मौके पर पहुंच गए हैं. साथ ही एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई है. जिस जगह बच्चा फंसा है, वहां पानी भरा हुआ है. बच्चा घबराया हुआ है और रो रहा है. जिला प्रशासन ने 4 जेसीबी मशीनें लगाई हैं. डॉक्टर, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है.

कैमरे में दिख रही है बच्चे की हरकत

जानकारी के मुताबिक, बच्चा सीधा नीचे गिरा है और कैमरे में अंदर से उसकी हरकत महसूस हो रही है, इसलिए उम्मीद है कि उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा. समाज सेवा संगठन बाबा दीप सिंह सेवा दल के टीम मैनेजर मनजोत सिंह तलवंडी भी बच्चे को बाहर निकालने में पूरा सहयोग कर रहे हैं. फिलहाल रेस्क्यू लगातार जारी है.