ओडिशा में दो ट्रकों की भयानक भिड़ंत! दोनों चालकों की जिंदा जलने से हुई दर्दनाक मौत

Odisha News: ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में मंगलवार को राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो ट्रक चालकों की आग में जिंदा झुलसने से मौत हो गई. ज्ञातव्य है कि आमने सामने हुई टक्कर के बाद दोनों वाहन आग की चपेट में आ गए, जिसके कारण घायल दोनों चालक ट्रक से निकलने में नाकाम रहें. यह हादसा इतना भयानक था कि देखते ही देखते ट्रक में भीषण आग लग गई. दोनों ट्रक और उनके चालक जिंदा जल गए. बाद में दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन ट्रक चालकों को बचाने में सफलता प्राप्त न कर सकें. प्रशासन मौके पर पहुंचकर घटना की स्थिति का जायजा लेकर मामले की जांच में जुट गई है.

यह घटना भस्मा थाना क्षेत्र के कैंतरा इलाके में हुई. जानकारी के अनुसार, एक मालवाहक ट्रक झारसुगड़ा की ओर से सुंदरगढ़ जा रहा था. इसी दौरान वाहन चालक का संतुलन बिगड़ गया और ट्रक सड़क के बीच बनें डिवाइडर को पार कर विपरीत दिशा की लेन में पहुंच गया. और सामनें से आ रहे ट्रक से उसकी सीधी टक्कर हो गई. इस घटना में दोनों ट्रक चालकों की मौके पर ही मृत्यु हो गई.

हादसे के तुरंत बाद लगी भीषण आग

सुंदरगढ़ जिले में दो ट्रकों की टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसके तुरंत बाद एक ट्रक में आग लग गई. और देखते ही देखते दूसरा ट्रक भी आग की चपेट में आ गया. आग इतनी भीषण थी कि, कुछ ही देर में दोनों ट्रक जल कर खाक हो गए. आग इतनी भीषण थी कि दोनों चालक ट्रक से बाहर नहीं निकल सकें. और जिंदा जलने से उनकी मौत हो गई.

पुलिस और दमकल विभाग मौके पर पहुंचा

सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस बल औऱ दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची. काफी देर तक मशक्कत करने के बाद आग पर काबू पाया जा सका. लेकिन दोनों चालकों को बचाने में सफलता हासिल न हो सकीं. आग की भीषणता इतनी अधिक थी की चालकों के शव बुरी तरह झुलस गए थे. जिससे इनकी पहचान करना भी पुलिस प्रशासन के लिए मश्किल था. बहरहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस मामले की जांच और अन्य कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है.

राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रहा प्रभावित

इस भीषण घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह प्रभावित रहा. ट्रकों के इस भीषण हादसे की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई. राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया, जिसको पुलिस प्रशासन ने मुश्किल से क्लियर किया. पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर मार्ग को सामान्य कराया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है.



