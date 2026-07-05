भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत

जानकारी के अनुसार, टैंकर (GJ-18 BV-8315) धुले से पारोला की ओर तेज रफ्तार में जा रहा था. जब वह सबगव्हाण टोल नाका के पास पहुंचा, तभी आगे खड़े एक टैंकर से उसकी पीछे से टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का टायर फट गया और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. जिससे टैंकर में मौजूद दो लोग की आग की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

दो घंटे से अधिक समय लगा

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही पारोला और डंकल क्षेत्र से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. जिसके बाद दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लगभग दो घंटो की जद्दोदहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

टैंकर में भरा केमिकल था सुरक्षित

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टैंकर में भरा टोल्युइन डायआइसोसायनेट (TDI) सुरक्षित बताया जा रहा है. यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील औद्योगिक रसायन है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पॉलीयूरीथेन फोम, कोटिंग्स, एडहेसिव्स और इलास्टोमर्स बनाने में किया जाता है.