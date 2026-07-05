Home > देश > भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत

भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत

महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सबगव्हाण टोल प्लाजा (पारोला तालुका) पर हुए भीषण हादसे में घातक केमिकल से भरा टैंकर आगे खड़े ट्रक से टकरा गया.

By: Thakur Dinesh Kumar | Last Updated: July 5, 2026 5:07:08 PM IST

भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत
भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत


Maharashtra News: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में सबगव्हाण टोल प्लाजा (पारोला तालुका) पर हुए भीषण हादसे में घातक केमिकल से भरा टैंकर आगे खड़े ट्रक से टकरा गया. टक्कर के बाद टैंकर का टायर फटने से उसमें अचानक भयंकर आग लग गई. इस दर्दनाक घटना में टैंकर सवार चालक और क्लीनर की जिंदा जलकर मौत हो गई.

जानकारी के अनुसार सबगव्हाण टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार से आ रहा केमिकल टैंकर सामने खड़े ट्रक से टकरा गया. टक्कर इतनी भीषण थी कि टायर फट गया और देखते ही देखते पूरा टैंकर आग की लपटों में घिर गया. आग इतनी तेज थी कि उसमें सवार दो लोगों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला और दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई. इस हादसे ने एक बार फिर खतरनाक रसायनों के परिवहन और सड़क सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

You Might Be Interested In

तेज रफ्तार से जा रहा था टैंकर

जानकारी के अनुसार, टैंकर (GJ-18 BV-8315) धुले से पारोला की ओर तेज रफ्तार में जा रहा था. जब वह सबगव्हाण टोल नाका के पास पहुंचा, तभी आगे खड़े एक टैंकर से उसकी पीछे से टक्कर हो गई. यह टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का टायर फट गया और कुछ ही देर में उसमें आग लग गई. आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया. जिससे टैंकर में मौजूद दो लोग की आग की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

दो घंटे से अधिक समय लगा 

हादसे के बाद घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस व दमकल विभाग को सूचना दी. सूचना मिलते ही पारोला और डंकल क्षेत्र से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. जिसके बाद दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. लगभग दो घंटो की जद्दोदहद के बाद आग पर काबू पाया जा सका.

टैंकर में भरा केमिकल था सुरक्षित

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, टैंकर में भरा टोल्युइन डायआइसोसायनेट (TDI) सुरक्षित बताया जा रहा है. यह एक अत्यधिक प्रतिक्रियाशील औद्योगिक रसायन है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से पॉलीयूरीथेन फोम, कोटिंग्स, एडहेसिव्स और इलास्टोमर्स बनाने में किया जाता है.

सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने हाईवे के दोनों ओर यातायात अस्थायी रूप से रोक दिया. जिससे लंबा जाम लग गया. पुलिस और संबंधित एजेंसियां मौके पर पहुंचकर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं. फिलहाल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और मृतकों की पहचान की प्रक्रिया जारी है.

Tags: Chemical Tanker AccidentMaharashtra News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

अर्जुन तेंदुलकर की शादी की अनदेखी तस्वीरें वायरल, सानिया चंडोक...

July 6, 2026

रणवीर सिंह की ये फिल्म न करें मिस

July 6, 2026

शक्ति कपूर की इन फिल्मों को देख डर जाती थी...

July 6, 2026

क्यों रहता है मन अशांत? आयुर्वेदिक उपाय आएंगे काम!

July 6, 2026

इन अभिनेत्रियों के प्यार में दीवाने थे सनी देओल

July 6, 2026

घर में सांपों की नो-एंट्री! बस लगा लें ये पौधे

July 6, 2026
भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत
भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत
भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत
भयंकर हादसा: केमिकल टैंकर में आग, सबगव्हाण टोलनाका पर 2 की जिंदा जलकर मौत