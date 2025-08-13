Home > देश > सिर किया धड़ से अलग, बेटी को प्यार में पड़ता देख सनक उठा मुस्लिम बाप का दिमाग, फिर किया ऐसा हाल…जान कानों से निकलने लगेगा खून

Hathras Honour Killing: उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल ,  यहाँ एक पिता ने सामाजिक बदनामी के डर से अपनी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। इस दौरान पिता ने अपनी ही बेटी का सिर को धड़ से अलग कर दिया

Published By: Heena Khan
Published: August 13, 2025 08:18:58 IST

Hathras Honour Killing: उत्तर प्रदेश के हाथरस से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आ रहा है। दरअसल ,  यहाँ एक पिता ने सामाजिक बदनामी के डर से अपनी बेटी की गला काटकर हत्या कर दी। इस दौरान पिता ने अपनी ही बेटी का सिर को धड़ से अलग कर दिया और शव को क्षत-विक्षत कर नहर में फेंक दिया। जानकारी के मुताबिक हत्या करने के लिए बाप अलीगढ़ से हाथरस पहुंचा था। मंगलवार को 48 घंटे बाद जब एसपी ने घटना का खुलासा किया तो हर कोई चौंक गया।

जानिए पूरा मामला 

आपकी जानकारी के लिए बता दें, 10 अगस्त को सादाबाद क्षेत्र के गांव बहरदोई के पास नहर में एक युवती का क्षत-विक्षत शव मिला था। एक दिन बाद उसकी पहचान हुई। मृतका का नाम तमन्ना बताया जा रहा है। तमन्ना हसरत अली ने बताया कि उसकी शादी वर्ष 2005 में फिरदोस  से हुई थी। उनकी दो बेटियां तमन्ना और निशा हैं। तमन्ना करीब 19 साल की थी और और निशा 16 साल की है। फिरदोस सिर्फ बेटियों को ही जन्म दे रही थी, इसलिए करीब 6 साल पहले उसने अपनी पहली पत्नी फिरदोस को घर से निकाल दिया और दोनों बेटियों को अपने पास रख लिया। उसने बताया कि उसने दूसरी शादी रानी पुत्री रज्जो पहलवान से की। 

जानिए क्या बोलै आरोपी पिता 

आरोपी पिता ने खुलासा किया कि जुलाई महीने में मेरी बड़ी बेटी तमन्ना अपनी मर्जी से एक लड़के के साथ चली गई और एक-दो दिन बाद वापस भी आ गई। इसके बाद मैंने तमन्ना को बहुत डांटा। मैंने और मेरी दूसरी पत्नी रानी ने मिलकर तमन्ना को मारा-पीटा और डांटा। इसके बाद तमन्ना मेरे छोटे भाई फारुख के साथ रहने लगी। इतना ही नहीं आठ अगस्त को तमन्ना फिर घर से चली गई, जिसे मैंने और रानी ने पनैठी पुल के पास पकड़ लिया। तमन्ना समाज में मेरी बदनामी कर रही थी। मैंने रानी के पिता रज्जो पहलवान से बात की तो उन्होंने कहा कि इसे अल्हैपुर ले आओ, मैं आज ही उसका इंतजाम कर देता हूं। इसके बाद मैं और रानी तमन्ना को बाइक पर अलीगढ़ से अल्हैपुर स्थित अपने ससुर रज्जो पहलवान के घर ले गए।

ये किया बेटी का हाल 

इतना ही नहीं इस दौरान आरोपियों ने बताया कि ससुराल में हम तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। इसी योजना के तहत इन लोगों ने रात में तमन्ना को खाने में कोई नशीला पदार्थ दे दिया, जिससे वो बेहोश हो गई। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। फिर शव को ठिकाने लगाने के लिए नहर के पास ले गए। तमन्ना के पिता ने शव का गला रेत दिया, जिससे सिर धड़ से अलग हो गया। शरीर के बाकी हिस्सों पर भी कई वार किए गए, ताकि उसकी पहचान न हो सके। कपड़े भी अस्त-व्यस्त कर दिए गए, ताकि ऐसा लगे कि लड़की का रेप हो गया।

