Video: अपने ही विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं, 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे… संसद में दिखा गृह मंत्री अमित शाह का रौद्र रूप

Amit Shah In Parliament: सोमवार को लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान उस समय गरमागरम माहौल देखने को मिला जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम हमले पर भारत के रुख और प्रतिक्रिया पर बयान दिया। अपने भाषण के दौरान, सदन में विपक्षी नेताओं ने कई बार मंत्री को बीच में टोका, जिससे गृह मंत्री अमित शाह को हस्तक्षेप करना पड़ा। विपक्षी नेताओं की हूटिंग के बीच अमित शाह ने कहा, “क्या आप अपने ही विदेश मंत्री पर विश्वास नहीं करेंगे?”

गृह मंत्री ने आगे कहा, “मुझे इस बात पर आपत्ति है कि उन्हें (विपक्ष को) किसी भारतीय विदेश मंत्री पर भरोसा नहीं है, बल्कि किसी और देश पर भरोसा है। मैं उनकी पार्टी में विदेशी लोगों के महत्व को समझ सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी पार्टी की सभी बातें यहाँ सदन में थोप दी जाएँ। यही वजह है कि वे वहाँ (विपक्षी बेंच पर) बैठे हैं और अगले 20 साल तक वहीं बैठे रहेंगे।”

#WATCH | During the discussion on Operation Sindoor in the House, Union Home Minister Amit Shah says, “…I have an objection that they (Opposition) don’t have faith in an Indian Foreign Minister but they have faith in some other country. I can understand the importance of… pic.twitter.com/Jd6MPLneg7

